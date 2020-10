Rho. A Villa Burba giovani protagonisti con danza, disegno, teatro, fotografia, musica e magia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 ottobre 2020 – Danza, disegno, teatro, fotografia, musica e magia: tanti giovani della città si sono messi in gioco per organizzare una giornata di festa all’insegna delle arti nel parco storico di Villa Burba a Rho lo scorso sabato 10 ottobre.

Sviluppato all’interno del progetto A.R.T. – Arte Rete Territori, finanziato da Regione Lombardia, il progetto ha visto un gruppo di giovani del territorio attivarsi per ideare, progettare e sviluppare l’evento in ogni dettaglio. Un’occasione unica per mettersi alla prova come artisti e come organizzatori di eventi, soprattutto in un periodo difficile come questo.

“Non è facile organizzare momenti di aggregazione in questo periodo di covid, ma i ragazzi e le ragazze del team hanno dimostrato una grande capacità creativa per superare le difficoltà e portare a termine l’iniziativa, prevista per la primavera scorsa.” Dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Valentina Giro “La festa è frutto di un percorso di lavoro realizzato al MAST, il nostro centro giovanile gestito dalla coop. La Fucina, dove i ragazzi si sono incontrati per studiare ed elaborare la proposta. Grazie al coordinamento dell’Informagiovani e di Sercop siamo riusciti a rendere possibile la festa, rispettando i protocolli di sicurezza covid e permettendo di vivere una giornata speciale con esibizioni, mostre e performance. L’auspicio è che questo progetto sia un trampolino di lancio per i giovani della città che desiderano esibirsi o promuovere iniziative, uno stimolo a mettere in moto le idee per generare nuovi momenti di ritrovo e occasioni di crescita”.

Durante il pomeriggio di sabato una parte del parco è stata allestita con l’esposizione di disegni con Luca Mazza, alias TheItalianBerry, che realizza simpatici fumetti su Instagram, Sabrina Raho, con i suoi disegni saturi di colori e energia, Arianna Cosa, in arte Res, concentrata sulle sensazioni del corpo femminile, Gaia Pati, studente di Brera con uno stile a metà tra classicismo e impressionismo, e Giulia Sironi, che riflette con i suoi disegni sulla caducità e la delicatezza delle cose. In mostra anche le foto di Amelia Deambrogi, che ripercorrono un appassionante viaggio in Giappone di qualche estate fa.

Sul palco centrale, si sono esibiti Manuel Privitera e Marco Carella, per la prima volta insieme con una drum session elaborata per l’occasione; sempre sul palco centrale un gruppo di ballerine-ginnaste, formato da Corinna Perrone, Elisa Navio, Valentina Perni, Aurora Vettorato, Ilaria Falzetta, Marzia Betti, Alessia Nova, Anita Stocco, hanno dato vita a una serie di coreografie per esprimere i sentimenti vissuti durante il lockdown: “C’è stato un tempo in cui tutto si è immobilizzato e un semplice abbraccio è diventato raro. Trovare connessione tra la solitudine del proprio corpo e la musica è stata una piccola salvezza”.

In un’esedra del parco Silvia Castiglioni, Miriam Caretti e Giulia Loviglio hanno portato in scena “Il filo”, della regia di Mauro Gentile: tre sorelle da sempre affaccendate a tessere e tagliare un filo all’apparenza infinito, finché qualcosa di inatteso si intreccia al loro destino.

Sotto una bella magnolia si è esibito The Magic Ricky, nome d’arte di Riccardo Miani, un giovanissimo mago di soli 16 anni che ha stupito il pubblico con le sue magie di carte.

Ilaria Pessina ha interpretato la stagione con un momento di danza dedicato all’autunno, volteggiando intorno alla Lanterna di Parole installata nel parco. Una performance intensa e profonda quella di Alessandro Galati, 23 anni, fresco di importanti esperienze di danza in Germania e Olanda, che si è esibito nei panni di un clochard con un messaggio: ‘provate a vedere per una volta ciò che vedo IO”.

La serata è proseguita con il DJ set di Dennis Dal Cin e il live di Lorenzo Guarnaccia, in arte Guarna, che ha chiuso la serata con la sua chitarra e i suoi “Mondi Sospesi”, brani originali ricchi di emozioni.

L’evento è stato promosso dagli speaker di radio Mast, che hanno realizzato foto ed interviste che potrete trovare al link https://www.mixcloud.com/radio-mast/. Il team di Radio Mast, radio web che ruoto intorno al MAST di Rho, ha come obiettivo dare voce alle passioni dei giovani, da qui il loro motto “passioni in onda”. Presente anche Radio Web Arese che si è occupata di trasmettere on line tutto l’evento, intervistando i vari artisti e testimonianze del pubblico.

La trasmissione è disponibile al link https://www.spreaker.com/user/radioweb_arese/evento-la-villa-dei-giovani?fbclid=IwAR15Nl8SQDanUwdIvoHgZnRfah-zAzfVBEyjUW8v6l8dGmIB52GVTnsofsA.