SICUREZZA, OPERATIVO PROTOCOLLO CONTRASTO OCCUPAZIONI ABUSIVE A CINISELLO BALSAMO/MI. DE CORATO E BOLOGNINI: PROGETTO PILOTA

Milano, 14 ottobre 2020 – Con la comunicazione in Giunta è operativo il protocollo siglato lo scorso 29 settembre in Prefettura a Milano per la prevenzione e il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di proprietà pubblica nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo (MI).

“L’obiettivo di questo protocollo – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – è quello di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza urbana del territorio di Cinisello Balsamo. Il Comune si occuperà delle attività di Polizia locale e i Servizi Sociali; Aler Milano, per il presidio e la tutela del patrimonio di proprietà; noi come Regione Lombardia, per il supporto delle azioni, attraverso il finanziamento finalizzato ai programmi in materia di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico, in base alle disponibilità di bilancio. La Prefettura di Milano ha la cabina di regia delle operazioni di polizia e per garantire la sinergia di tutte le Forze dell’ordine”.

Altro obiettivo previsto dal protocollo è quello recuperare e riqualificare il patrimonio sfitto, per scongiurare il rischio che gli alloggi sgomberati vengano abbandonati per un lungo periodo a causa di mancanza di risorse economiche per la loro ristrutturazione e si rendano potenzialmente, nuovamente soggetti ad occupazioni abusive.

“Un progetto pilota – ha concluso l’assessore – che potrà essere replicato in altri contesti. Una sinergia reale ed operativa tra Regione Lombardia, Comune, Aler e Prefettura di Milano”.

RAFFORZATA LA SINERGIA – “La firma di questo protocollo è molto importante – ha spiegato Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità – perché rafforza la collaborazione e la sinergia tra Regione Lombardia, la Prefettura, Aler Milano e il Comune di Cinisello Balsamo. L’obiettivo sarà quello di rafforzare le azioni di contrasto alle occupazioni abusive e di tutelare la legalità, anche tramite azioni di riqualificazione e rigenerazione edilizia del patrimonio. Per questo auspico di riuscire a replicare in futuro questo protocollo anche in altri comuni. Sono i cittadini per bene i primi a chiederci legalità e sicurezza e a loro Regione Lombardia garantisce e garantirà, collaborando con le Forze dell’Ordine, il massimo impegno perché la legalità prevalga”.