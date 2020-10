Un milione di euro del Comune per strade e marciapiedi di Rho

È previsto anche il rifacimento integrale dell’asfalto di via Ratti grazie a 300mila euro di Regione Lombardia

Rho, 14 ottobre 2020 – L’Amministrazione destina un milione di euro ai lavori di manutenzione strade e marciapiedi, attualmente in corso, che interessano in tutto circa 40 vie di Rho.

“Marciapiedi e strade necessitano di continua manutenzione: quest’anno abbiamo stanziato un milione di euro per i lavori, a cui si aggiungono 300mila euro erogati da Regione per la sola via Ratti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani -. Abbiamo pianificato, come tutti gli anni, gli interventi in base a diversi parametri, come la condizione del manto stradale, volume di traffico, presenza di servizi pubblici e soprattutto le utili segnalazioni dei cittadini arrivate con la app “Comuni-Chiamo”.

Sono già partiti tre lotti di lavoro, il quarto si avvierà a primavera 2021, dopo la pausa invernale e per consentire prima la realizzazione di altri lavori di infrastrutture”.

Riasfaltatura completa anche per via Ratti/Cantù, grazie a 300mila euro di finanziamento che il Comune ha ottenuto mediante la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”.

In previsione, prima dell’inizio della scuola, è stato riasfaltato il tratto di marciapiede all’altezza del liceo Majorana, mentre la prossima settimana inizieranno i lavori per il rifacimento completo del sottofondo e del manto di usura della piattaforma stradale. La ditta vincitrice dei lavori ZACCARIA COSTRUZIONI Provincia di Modena eseguirà le lavorazioni durante la notte. Questo consentirà di riaprire la strada alla circolazione durante il giorno, diminuendo così i disagi per il traffico.

Chiediamo comunque di prestare attenzione e ci scusiamo dei disagi che potranno crearsi a causa dei lavori.

A ciò si è aggiunta l’acquisizione al patrimonio pubblico di una ex strada privata, via Cornaredo, che così è stata urbanizzata e asfaltata completamente.

“Sappiamo quanto sia importante per i cittadini la sicurezza di strade e marciapiedi e, come Amministrazione, ogni anno prevediamo finanziamenti importanti per questo obiettivo, che vengono puntualmente impiegati sino all’ultimo centesimo, seguendo un criterio di priorità, stilato dagli uffici, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, partecipando, laddove possibile, ad esempio sulla sicurezza stradale, a bandi per cogliere tutte le opportunità di finanziamento possibili. Nel 2019 lo stanziamento in bilancio per la manutenzione strade e marciapiedi era stato di 500mila euro, a cui si erano aggiunti, però, 4 milioni di euro “straordinari” per i lavori al ponte di Mazzo, che è stata la priorità assoluta per motivi di sicurezza. Quest’anno, non avendo altre priorità impellenti, abbiamo invece stanziato un milione di euro ” conclude l’assessore Vergani.