MILANO. ANNULLAMENTO “LA NOTTE DEI SENZA DIMORA 2020”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2020 – Per motivi prudenziali legati alla situazione sanitaria generale la “Notte dei senza dimora” prevista a Milano per sabato 17 ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi, con l’obiettivo di poterla organizzare in piena sicurezza appena possibile.

La premiazione del concorso “Amelia Isacchi Samaja” avverrà per ora in forma privata, con la consegna dei premi ai vincitori, e poi quando sarà possibile faremo una festa grande con tutti.

Nel mentre manteniamo un’attenzione speciale per chi si trova per strada, soprattutto in questo primo inverno segnato dalla pandemia.

