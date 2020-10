Steriline: lavorazione asettica di farmaci iniettabili

Milano, 15 ottobre 2020 – Fondata un quarto di secolo fa, Steriline è un’azienda a conduzione familiare nata grazie all’ingegno e al coraggio di Gerardo Fumagalli, che oggi ne è ancora l’amministratore delegato: ad affiancarla ci sono il direttore commerciale Federico Fumagalli e il direttore operativo Ilaria Fumagalli. Steriline si occupa della produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili, focalizzandosi sulle partnership e sull’ingegneria avanzata: tra i suoi clienti ci sono società farmaceutiche di tutto il mondo. Attraverso la promozione e lo sviluppo dei processi di specializzazione interni, Steriline intende rappresentare il primo produttore di riferimento per l’industria farmaceutica per ciò che riguarda i dispositivi per la lavorazione asettica.

Steriline: la storia e le prospettive

L’azienda è sorta nell’area del lago di Como, ed è qui che ancora adesso sono situati gli impianti produttivi e la sede centrale. Da quando è nata alla fine degli anni Ottanta, però, Steriline ha conosciuto una straordinaria espansione e da quel fazzoletto di terra in Lombardia ha raggiunto ogni angolo del mondo, come dimostra il fatto che sono più di 50 i Paesi in cui è operativa attualmente. A contribuire al suo successo sono 180 persone, contando sia i dipendenti diretti e i partner esterni, mentre la presenza sul mercato viene assicurata da decine di rappresentanti di vendita. Infatti, più del 90% del fatturato complessivo proviene dalle esportazioni, grazie a cui tra l’Europa, gli Usa e il continente asiatico ci sono oltre 1400 macchinari di Steriline in tutto il pianeta.

Che cosa fa Steriline

Il principale obiettivo che sta alla base dell’operato di Steriline è rappresentato dalla fornitura di soluzioni individuali grazie a cui i clienti possono contare su dispositivi personalizzati, messi a punto per le loro specifiche esigenze, all’insegna dei più elevati standard di affidabilità. Si tratta di clienti che fanno parte di un settore in cui la sicurezza è un concetto chiave, e che anche per questo motivo richiede e impone standard di qualità sempre più elevati e un livello di efficienza in costante crescita.

Le produzioni di Steriline

Ma quali sono i risultati della produzione di Steriline? L’azienda in principio era stata creata per la realizzazione di tunnel di depirogenazione e di macchine per il lavaggio. A partire dal 2007, poi, lo scenario è mutato, ed è stata immessa sul mercato la prima linea completa di macchine riempitrici e ghieratrici e di isolatori. Lo sviluppo, da quel momento in poi, è stato sempre più significativo, e così oggi Steriline si presenta come un fornitore completo di apparecchi per il confezionamento primario di farmaci iniettabili. Chi si rivolge all’azienda lombarda ha la possibilità di trovare sia apparecchi stand-alone che linee complete. Pochi anni fa, tra l’altro, Steriline è stata la prima impresa nel contesto commerciale della lavorazione asettica a prevedere un’applicazione robotica che non ha bisogno di parti di cambio formato, sulla base di una filosofia a perdita zero.

Una gamma completa

La ricca gamma di soluzioni proposte da Steriline comprende applicazioni robotiche e meccaniche per la lavorazione asettica di polveri e liquidi, prodotti tossici e non tossici, all’interno di siringhe, flaconi, carpulle e fiale. Steriline è fornitore unico di tali macchinari, tra i quali vale la pena di citare le macchine per la decontaminazione esterna, le macchine riempitrici e ghieratrici, i tunnel di depirogenazione e le macchine per il lavaggio. L’assortimento di proposte, poi, include sistemi di contenimento e isolatori progettati e realizzati in proprio.

Steriline Robotics

Per avere un quadro chiaro dell’approccio innovativo che contraddistingue il modus operandi di Steriline non si può trascurare di menzionare il progetto di Steriline Robotics, nato grazie a una partnership con il Politecnico di Milano incentrata sulla visione artificiale e sulla robotica. In virtù di questa iniziativa, l’azienda si occupa della produzione e della vendita di innovativi ICS, cioè sistemi di compounding intelligenti, per la preparazione di farmaci iniettabili non solo nei centri di compounding ma anche negli ospedali. Di certo, una sfida interessante per lo sviluppo commerciale dell’azienda di oggi e di domani, nel contesto di una collaborazione che vuol favorire la promozione di una rete di eccellenza che migliori il contesto amministrativo, produttivo ed economico. Merito anche dell’incubatore PoliHub della Fondazione Politecnico di Milano.

L. M.