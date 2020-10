Aggiornamento situazione casi Covid-19 nelle scuole abbiatensi

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 16/10/2020 – Oltre alle quattro classi comunicate in precedenza, in questi giorni altre quattro sezioni sono state chiuse a seguito della presenza di studenti positivi al Covid-19: una classe alle primarie, una alle scuole secondarie di primo grado e due alle scuole secondarie di secondo grado. Sono quindi in tutto otto finora le classi per le quali è stata sospesa temporaneamente l’attività in presenza, una ha già ripreso oggi, venerdì 16 ottobre, e altre riprenderanno durante la prossima settimana.

“Le dirigenze scolastiche hanno attivato tutte le misure precauzionali necessarie seguendo anche le direttive di Ats – spiega l’assessore Eleonora Comelli -. Certi di una responsabile collaborazione, raccomandiamo alle famiglie di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dagli istituti, mantenendo alta l’attenzione e comunicando tempestivamente ai medici di base l’insorgere di eventuali problemi di salute”.

V.A.