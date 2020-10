Corsico. Mostra di incisioni dell’artista argentino Samuel Montalvetti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 ottobre 2020. Samuel Montalvetti è nato nel secolo XX a Buenos Aires. In questa città e nei dintorni circola senza far rumore convinto del fatto che chi perde tempo guadagna in spazio.

Studente della Escuela Nacional de Bellas Artes Pridiliano Pueyrredon; nella stessa scuola, terminati gli studi, ha insegnato Scultura, Incisione e Pittura. Oggi la scuola fa parte della UNA, la Universidad Nacional del Arte; qui Samuel insegna Incisione, Stampa e Scultura nei tre livelli di corso presso il Dipartimento di Arti Visive.

Presso la sede universitaria e in altri luoghi, istituzionali e non, Samuel ha curato e partecipato a mostre di incisione, di stampa e di libri d’artista; collabora attivamente all’esperienza internazionale della Mail art. Per una convocazione di arte postale nella quale si richiedeva ad artiste e artisti di inviare un proprio ritratto con una mascherina “artistica” Samuel ha partecipato con l’immagine che è riprodotta qui sotto.

Samuel non parla volentieri di sè e del suo lavoro artistico poichè, per lui, l’arte consiste nella vita che Dio gli ha dato e da questo fatto nascono le sue opere che esprimono l’andamento della vita stessa.

Informazioni: Simona Cattoni Antonella Prota Giurleo a.protagiurleo@email.it

Data: da martedì 20 ottobre a domenica 15 novembre 2020

Luogo: Bem Viver. Via Vincenzo Monti 5 Corsico (Milano)

Orari: da Mar a Gio 8.00 – 00.30 – Ven e Sab 8.00 – 1.30

Domenica 8.30- 12.30 e 15.30 – 20.00

V.A.