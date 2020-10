Ecco tutti i nuovi autovelox sulle strade provinciali di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2020 – La Città Metropolitana di Milano ha concluso, nell’ambito del programma di azioni previste dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, l’intervento che ha interessato la S.P. 412 della Val Tidone e la S.P.11 Padana Superiore – con l’installazione di alcuni dispositivi tecnologici innovativi nel campo del controllo della velocità che verranno attivati come segue:

Sulla S.P. 412 della Val Tidone, dove i limiti di velocità sono fissati a 70 km/h, entra in funzione da lunedì 19 ottobre un moderno sistema di rilevazione automatica della velocità media dei veicoli dal Km 1+480 al Km 2+433 in direzione Landriano e dal Km 2+433 al Km 1+480 verso Milano. Il sistema sarà inizialmente attivo solo in orario notturno. L’attivazione è stata preceduta da un intervento di ripristino dell’illuminazione sul tratto stradale interessato. Entro la fine di ottobre verrà attivato inoltre un innovativo sistema di rilevazione automatica della velocità in grado di individuare le infrazioni commesse in modalità istantanea o media. Il sistema è posizionato sulla S.P. 11 Padana Superiore in località Settimo Milanese dal Km 132+070 al Km 131+171 in Direzione Bareggio e dal Km 131+214 al Km 132+070 in Direzione Milano, e sarà attivo 24 ore su 24.

Tutti i sistemi di rilevamento sono in grado di monitorare il rispetto dei limiti di velocità, di individuare in maniera immediata le violazioni commesse e documentare le infrazioni tramite l’acquisizione e il trasferimento delle immagini all’autorità competente, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy e sicurezza. Le immagini relative alle sospette violazioni sono infatti accessibili solo agli Agenti della Città Metropolitana di Milano e rese disponibili via Web esclusivamente agli automobilisti coinvolti attraverso il portale https://www.cittametropolitanamilano.titan21.it/.

Questi interventi attuati dalla Città metropolitana di Milano prevedono anche il posizionamento di 60 sistemi di controllo radar del traffico, che registrano dati e informazioni utili per l’analisi e per la pianificazione di interventi atti a migliorare e rendere più sicura la circolazione, le cui prime installazioni saranno lungo le SS.PP. 114 “Baggio-Castelletto”, 227 dir “Ribeccò sul Naviglio- Cisliano”, 28 “Vigentina” e 214 “Casorezzo-Arluno-Rho”. Inoltre, sono in corso di installazione 50 sistemi di videosorveglianza nelle piazzole di sosta, di cui sette già posizionati lungo la S.P. 302 “del fiume Lambro” e dieci sistemi per il controllo dei passaggi pedonali a partire dalla S.P. 164 “Locate Triulzi -S. Giuliano” e S.P. 227 dir “Robecco sul Naviglio – Cisliano”.

“Si tratta di un progetto ambizioso.” – dichiara la vicesindaca metropolitana Arianna Censi – “Siamo infatti consapevoli che la sicurezza sulle strade non passa soltanto dai controlli e dalle sanzioni – comunque necessari; ma vada sviluppata con interventi di prevenzione e analisi dei dati, con l’ausilio delle tecnologie più moderne e innovative. La Città metropolitana ha fatto di questo schema di intervento una sua priorità anche a livello di investimenti, siamo certi darà i suoi frutti per il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini.”

A sostegno delle azioni realizzate sulla S.P. 412, sulla S.P. 11, sono previste delle iniziative di informazione attraverso portali web e social media, parte di una vera e propria campagna di comunicazione “online” finalizzata alla sensibilizzazione degli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e più consapevoli dei rischi.