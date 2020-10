Mantovani (Humanitas) al Festival della Scienza Medica: “Vaccini cinture di sicurezza dell’umanità: allenano il nostro sistema immunitario”

“I VACCINI SONO LA CINTURA DI SICUREZZA DELL’UMANITÀ: IN ATTESA DI QUELLO PER COVID-19, ALLENIAMO IN NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO INNATO CON GLI ALTRI”

Al Festival della Scienza Medica il Direttore di Humanitas Alberto Mantovani: “sembra che la relativa resistenza dei bambini a Covid-19 sia in parte legata al calendario vaccinale. Ma un bambino su 5 al mondo non ha accesso ai vaccini più elementari:

occupiamoci anche di questo, nella lotta contro Covid-19”

Il Festival è su www.bolognamedicina.it o su https://piattaformaventiventi.genusbononiae.it/

Bologna, 16 ottobre 2020 –, Direttore Scientifico di Humanitas, da numerosi anni è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica nazionale per i suoi studi su immunoterapia e cancro. Fin da febbraio ha rivolto il suo interesse a Covid-19, nel tentativo di capire in che modo esso impatti sul sistema immunitario. Delle scoperte fatte ha parlato oggi , intervenendo al Festival della Scienza Medica di Bologna (on line fino a domani ).

Anche secondo Mantovani molte speranze sono riposte nei vaccini: l’immunità innata, che è la prima linea di difesa contro gli agenti patogeni, va allenata per alzarne la soglia di funzionamento, e ciò è possibile tramite le vaccinazioni. “Il New England Journal of Medicine mi ha chiesto di scrivere su questo tema e sulle implicazioni per Covid-19. Sospettiamo che, per esempio, la relativa resistenza dei bambini a Covid-19 sia in parte legato al fatto che il loro sistema immunitario sia sottoposto a un programma di allenamento continuo nel tempo collegato al calendario vaccinale. Non siamo in condizioni di raccomandare un vaccino specifico per allenare la prima linea di difesa: ci sono molte evidenze che questo possa essere vero, le sperimentazioni cliniche sono in corso. La raccomandazione è quella di fare i vaccini consigliati, per esempio per le persone ultra 60-65 anni quello per l’influenza, ma anche pneumococco e herpes, perché danno quella che, in gergo, viene chiamata anche protezione agnostica, un buon allenamento per il sistema immunitario: vaccini e stile di vita sono i due strumenti che abbiamo per allenarlo”.