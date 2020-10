Vimercate. Mario Sacchi nella Giunta del Sistema Bibliotecario Vimercatese

L’Assessore di Usmate Velate contribuirà al lavoro di progettazione intercomunale

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 16 ottobre 2020. Mario Sacchi, assessore del Comune di Usmate Velate con delega a Patrimonio Edilizio Comunale, Efficientamento Energetico e Politiche Culturali, è stato ufficialmente nominato nella Giunta esecutiva del Sistema Bibliotecario Vimercatese, l’organo cui compete la progettazione organica intercomunale fra le Biblioteche del territorio.

“Ringrazio innanzitutto il Sindaco Lisa Mandelli e la Giunta Comunale per aver appoggiato la mia candidatura, ed esprimo il ringraziamento agli altri Comuni del SBV per il sostegno ricevuto – afferma Mario Sacchi – è un momento di particolare importanza per le Biblioteche del nostro territorio, sempre più poli di riferimento culturale del territorio. Nei prossimi mesi lavoreremo sul progetto “Un Piano strategico per CUBI” che molto dirà circa il futuro anche della nostra Biblioteca. È un progetto che attendiamo impazienti, purtroppo ritardato dall’emergenza sanitaria in corso; è per questo che una presenza diretta del Comune nella Giunta esecutiva ci consentirà di poter valutare con ancora più attenzione tutte le proposte che avremo dinanzi”.

A livello locale, il Consiglio Comunale nella serata di lunedì 12 ottobre ha ratificato la delibera di Giunta circa lo stanziamento di 10mila euro (fondi ricevuti dal Ministero per i beni e le attività) per l’acquisto di nuovi volumi nella Biblioteca Civica “Alda Merini”: fra le principali voci di spesa figureranno libri che andranno a implementare la sezione dedicata ai bambini della fascia 0-6 anni, le novità best-seller e la sostituzione di classici usurati.

Il patrimonio librario del solo Comune di Usmate Velate è pari a 27mila volumi e, grazie ad un investimento annuo di 11mila euro, ci si avvicina all’obiettivo delle 30mila unità. Ad arricchire la disponibilità ed il servizio di prestito si aggiunge anche il materiale multimediale, annualmente rinnovato per un totale pari a 1.000 euro.

V.A.