Chiari (Brescia). Incidente nella notte, auto contro albero: feriti quattro ventenni, due gravi

(mi-lorenteggio.com) Chiari – Brescia, 18 ottobre 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.00, in via Lunghe, all’altezza del civico 40, in prossimità di una curva, il conducente di una vettura, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo contro un albero. Feriti i quattro occupanti del veicolo, tutti 20enni. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso da Brescia insieme a quattro ambulanze e un’automedica e la Polstrada. Due feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Chiari e ai Civili di Brescia, mentre, i più gravi, in codice rosso, sono stati portati uno al Poliambulanza in ambulanza e l’altro in elicottero agli ospedali Civili di Brescia.

v. A.