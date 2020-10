FARE MILANO. DA LUNEDì 19 OTTOBRE, AL VIA LA FASE PUBBLICA DELLA DISCUSSIONE SUL FUTURO DELLA CITTA’

Milano, 17 ottobre 2020 – Al via la fase pubblica della discussione sul futuro della città. Terminato il primo momento di incontro e dibattito a porte chiuse dei gruppi e dei tavoli di lavoro, da lunedì 19 ottobre, sfide, idee e progetti per la Milano di domani saranno presentati nel corso di sette incontri, ognuno dedicato a uno dei sette temi in cui si articola l’iniziativa.

Ogni giornata si aprirà con l’introduzione del tema da parte dei referenti del gruppo di lavoro e proseguirà tra contributi video e interventi – in presenza presso Palazzo Giureconsulti e da remoto – di personalità milanesi, nazionali e internazionali rappresentanti dei mondi e dei settori più impegnati e coinvolti nello sviluppo del tema.

Di seguito il calendario degli incontri:

lunedì 19 ottobre, ore 9 – La metropoli dei quartieri (Centro Studi PIM)

martedì 20 ottobre, ore 9 – In transizione ambientale (Centro di Ricerca GREEN – Università Bocconi)

giovedì 22 ottobre, ore 9 – Smart & Working (Fondazione Feltrinelli)

venerdì 23 ottobre, ore 9 – Una città che crea, sa e forma (Politecnico di Milano)

lunedì 26 ottobre, ore 9 – Il bisogno di Milano (Istituto per la Ricerca Sociale)

mercoledì 28 ottobre, ore 9 – Nascere, crescere e vivere a Milano (Fondazione Triulza)

giovedì 29 ottobre, ore 9 – Una città in salute (Fondazione Veronesi)

Al termine di questa fase, l’elaborazione dei diversi temi confluirà in un documento di insieme che andrà a comporre una visione del futuro di Milano e sarà pubblicata su faremilano.it

Gli appuntamenti, promossi da Milano&Partners, saranno trasmessi online sui canali social di YesMilano e degli enti referenti dei gruppi di lavoro e rilanciati sulla webtv del Comune di Milano “In Comune”.

Il programma aggiornato di ogni incontro sarà disponibile al seguente link www.faremilano.it/programma

Per seguire le dirette sarà possibile collegarsi al seguente link: https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio

Fare Milano è un progetto promosso da Milano&Partners, l’agenzia di valorizzazione della città di Milano, che vede la partecipazione del Comune di Milano, della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, della Fondazione Fiera Milano, SEA, Pirelli, Borsa Italiana, Fiera Milano Congressi, Confcommercio Milano.

Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito faremilano.it