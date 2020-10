(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2020 – Ieri sera, poco dopo le ore 22.00, in via Bagarotti, all’altezza del civico 46, tra la Posta e il Q.re Olmi, per un incidente tra una vettura e una moto, due 16enni sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale medico di un’automedica e da quello sanitario di due ambulanze, sono stati trasporti in codice giallo in ospedale: uno all’ospedale San Carlo di Milano e l’altro, il più grave, all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. A.