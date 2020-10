Buccinasco Covid-19, Comunicazione del sindaco Rino Pruiti

I cittadini positivi positivi sono 74, di cui 9 sono ricoverati in ospedale. Purtroppo

questa mattina è giunta la notizia della morte di una nostra concittadina a cui

l’Amministrazione porge le condoglianze da parte di tutta la comunità

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 ottobre 2020 – Questa mattina purtroppo abbiamo appreso della scomparsa di una nostra concittadina, positiva al Covid-19. Alla sua famiglia e ai suoi cari, le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio della nostra comunità.

Anche nella nostra città, i casi di cittadini positivi sono in continuo aumento: 74 i casi positivi, di cui

9 ricoverati in ospedale, 15 i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In quarantena obbligatoria

(stretto contatto) 57.

Vista la situazione critica, ho deciso di insediare nuovamente il Centro Operativo Comunale in presenza:

attivo da remoto anche nei mesi estivi, oggi ritengo necessario che torni in Comune. Potremo

offrire alle famiglie il nostro supporto in collaborazione con i Servizi Sociali, Protezione Civile,

Croce Rossa e Croce Verde Soccorso.

Riprendiamo anche a consegnare i farmaci a domicilio per chi è positivo in quarantena o ha patologie.

Anche chi ha l’influenza deve restare a casa: se non avete qualcuno che vi possa portare le medicine,

chiamateci e vi faremo avere i medicinali.

NUMERI DA CHIAMARE

Per i farmaci a domicilio > 02 45797347 dal lunedì al venerdì, con prenotazione dalle 9 alle 11

Per il COC > 3336133412 – 3336133523 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Molte associazioni e cittadini in queste ore ci scrivono per chiedere chiarimenti sul Dpcm in vigore

da oggi, 19 ottobre, e sull’Ordinanza regionale in vigore da ieri, 18 ottobre. Stiamo leggendo e approfondendo e cercheremo di fornire tutte le risposte, in attesa delle Faq del Governo.

Noi come sempre ci siamo e siamo in prima linea, al fianco dei cittadini.

Ricordo a tutti la necessità di osservare le regole oggi sempre più importanti: uso della mascherina,

distanza interpersonale e igiene delle mani.

Tra i provvedimenti del Dpcm in vigore da oggi:

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono

consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone

per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato

alle ore 18.

• Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle

ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

• L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative

agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite

gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse

agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI