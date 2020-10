Buccinasco. Il martedì in via Lomellina il quarto mercato settimanale

Buccinasco (19 ottobre 2020) – Domani mattina, 20 ottobre, come ogni martedì ormai da qualche settimana nel parcheggio di via Lomellina, ang. via Aldo Moro, c’è il nuovo mercato settimanale a disposizione di tutti i cittadini della zona.

Il nuovo mercato, avviato qualche anno fa in via sperimentale, anima in forma rinnovata il territorio così come richiesto da tanti cittadini. Importante, per tutti (operatori e clienti) il rispetto delle disposizioni anti Covid-19 (mascherina, distanza, igiene delle mani anche grazie al gel igienizzante messo a disposizione dagli operatori).

“Dopo il periodo sperimentale e il bando di gara per gli operatori – spiega Mario Ciccarelli, assessore al Commercio – da qualche settimana è stato avviato in via Lomellina il mercato del martedì con quindici banchi. Un’occasione in più per i nostri cittadini che a Buccinasco hanno a disposizione ora ben 4 mercati settimanali in diverse zone della città, a cui si aggiunge anche il mercato di prodotti a km 0 due domeniche al mese”.