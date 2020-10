CARNE SINTETICA, ROLFI: È ATTACCO FRONTALE ALLA ZOOTECNIA, GOVERNO FACCIA SENTIRE VOCE DELL’ITALIA

ASSESSORE: APPELLO A EUROPARLAMENTARI LOMBARDI A SCHIERARSI CONTRO QUESTO SCEMPIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2020 – “I composti di cocco colorati con la barbabietola non sono hamburger: la carne è carne, i prodotti vegetali sono prodotti vegetali e il cibo da laboratorio è cibo da laboratorio. Basta giocare con le parole per ingannare i cittadini. Al Parlamento europeo si discuterà una proposta che, di fatto, è un attacco frontale alla zootecnia italiana e lombarda in particolare”.

Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito alla discussione, al momento prevista per domani, che si svolgerà in sede di Parlamento europeo sull’estensione della denominazione di carne anche a prodotti di origine non animale.

“Dobbiamo difendere il lavoro dei nostri allevatori e dei consumatori – ha proseguito – che hanno diritto a non essere ingannati con proposte di prodotti che, usando terminologia ingannevole, vengono presentati come derivati da carne sostenibile essendo, invece, tutt’altro. Invito gli europarlamentari lombardi a schierarsi compatti contro questo scempio e il governo italiano a far sentire la propria voce in sede europea”.

“Alcune grandi multinazionali – ha spiegato l’assessore – vorrebbero spacciare il cibo da laboratorio come sostitutivo dei nostri prodotti zootecnici. La politica non può piegarsi a questi interessi”.

“In Lombardia – ha ricordato – abbiamo il 25% dei bovini italiani, il 40% dei vitelli e il 53% dei suini. Il cibo sintetico non ha lo stesso valore nutritivo della carne italiana che è un alimento sano e controllato. L’Italia fa scuola nel mondo in materia di sicurezza alimentare ed è necessario respingere questo ennesimo attacco a un settore che è portabandiera del nostro Paese”.

“La Regione Lombardia – ha detto ancora – è disposta a collaborare a tutti i livelli per fare squadra”.

“Il sistema Italia – ha concluso Rolfi – deve finalmente marciare unito per respingere questo ennesimo attacco frutto del combinato disposto tra ideologia animalista e interessi delle multinazionali del food”.