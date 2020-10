Cup Ospedale San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 19 ottobre 2020 – In merito alla notizia circolata nelle ultime ore su una testata giornalistica e sui social della chiusura del Cup dell’Ospedale San Gerardo, la ASST Monza precisa che come nella prima fase pandemica si è provveduto a limitare le prestazioni non urgenti. In particolare è prevista la a sospensione, con effetto immediato, della prenotabilità delle prestazioni in priorità D, P e controlli per tutte le Unità Operative, ad esclusione di Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Nefrologia, Medicina Nucleare, Senologia, Psichiatria, Neuropsichiatria. Per i controlli, sono previste eccezioni per quelli post dimissioni/PS o a breve termine richiesti dallo specialista. Inoltre è prevista a partire da domani la sospensione dell’erogazione delle prestazioni in priorità D e P di Geriatria, Medicina (tranne Reumatologia e Dermatologia), Diabetologia, Gastroenterologia e Pneumologia (tranne spirometrie ed endoscopia respiratoria). Le prestazioni con priorità U e B sono sempre prenotabili. Affermare pertanto che il Cup è chiuso è scorretto, dando un’informazione sbagliata ai lettori e agli utenti.

Redazione