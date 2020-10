Abbiategrasso. Il Sindaco: “Una festa patronale riuscita, nel rispetto delle regole”

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 20 ottobre 2020 – Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai commenta la buona riuscita della Festa patronale della città: “La festa patronale di Abbiategrasso che ha animato il nostro centro cittadino durante il fine settimana ha riscontrato una grande partecipazione, sempre in modo controllato e ordinato e nel completo rispetto delle regole anti-Covid. Sono quindi molto soddisfatto della riuscita dell’evento, con il quale, pur con qualche rinuncia, abbiamo dato un segnale di continuità e di positività in questo momento difficile. Vi sono state occasioni di incontro e convivialità senza mai dimenticare l’importanza del rispetto delle regole per la nostra salute e per la salute del prossimo. Ora dobbiamo continuare a impegnarci, compiere ancora qualche sacrificio per potere tornare presto a rivivere a pieno le nostre feste e la nostra città”.

“Portare la festa patronale in centro e farlo rivivere è stata una mossa vincente, e anche i commercianti sono stati contenti della gente che abbiamo portato in città, nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni – aggiunge il consigliere con delega a Fiere ed eventi Emanuele Gallotti -. Il centro rappresenta la nostra storia e le nostre tradizioni, questa è stata l’occasione per rivivere le nostre origini”.