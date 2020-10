BAREGGIO – NUOVO BANDO PER IL VERDE PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 20 ottobre 2020 – Dal 1° gennaio Bareggio avrà una nuova impresa che si occuperà della manutenzione ordinaria del verde pubblico. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’affidamento triennale del servizio per i Comuni di Bareggio e Cornaredo.

“Viste le carenze dell’appalto in corso, ereditato dalla passata Amministrazione, abbiamo deciso di aumentare in maniera importante l’importo a base d’asta, che per il lotto 1 (Bareggio) è di 886mila euro per tre anni, quasi 300mila euro l’anno – spiega il sindaco Linda Colombo -. Rispetto alla situazione attuale in cui dobbiamo rapportarci con tre aziende, andiamo a unificare in un unico appalto tutto ciò che riguarda il verde, in modo tale da avere un unico referente e semplificare la gestione”.

Nel bando, oltre all’aumento dei tagli nelle aree più frequentate, anche l’opportunità per i privati di curare spazi verdi promuovendo la sponsorizzazione.

Nella gara d’appalto, l’Amministrazione comunale ha inoltre inserito alcune migliorie che i partecipanti possono proporre per avere un punteggio più alto: l’educazione ambientale, il monitoraggio dell’arredo urbano e delle aree giochi (parchi), la riqualificazione del verde lungo la ex statale 11 e l’incremento delle potature degli alberi ad alto fusto.

“L’obiettivo – conclude il sindaco – è tornare ad avere un paese curato e in ordine, come giustamente ci chiedono i cittadini”.