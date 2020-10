Infortunio sul lavoro a Casorate Primo: 54enne incastrato nel compattatore per oltre 5 ore

(mi-lorenteggio.com) Casorate Primo – Pavia, 20 ottobre 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Motta Visconti, al civico 24, un operaio di 54 anni, mentre operava con un compattatore, situato all’esterno di un supermercato, per motivi in fase di accertamento, è rimasto incastrato con le gambe nella pressa. Fortunatamente, l’impianto si è bloccato, senza aggravare la già tragica situazione. Immediati i soccorsi: sul posto è atterrato il personale medico giunto con l’elisoccorso da Milano e con un’automedica, mentre, i Vigili del Fuoco di Pavia, hanno incominciato un lungo e duro lavoro, durato oltre cinque ore, per liberare le gambe dell’uomo e affidarlo alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo. Sul posto oltre ai soccorritori sono giunte anche le forze dell’ordine e i dirigenti dell’Ispettorato del Lavoro, per ricostruire e accertare tutta la dinamica dell’incidente sul lavoro.

V. A.