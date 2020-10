Noleggio piattaforme aeree: caratteristiche, vantaggi e modelli più richiesti

Milano, 20 ottobre 2020 – Una piattaforma di lavoro aerea consente al lavoratore di svolgere i propri compiti in quota, senza bisogno di ponteggi e impalcature.

Si tratta di un macchinario che ha intercettato da sempre un grande successo e che ha conosciuto una diffusione crescente, favorita anche dai servizi di noleggio, oggigiorno disponibili anche online.

Attualmente, il noleggio delle piattaforme aeree è richiesto in diversi ambiti professionali, in cui spicca ovviamente la domanda da parte del settore edile. Seguono altri campi, come per esempio quello della manutenzione delle aree verdi, del montaggio insegne e della pittura edile.

Ovviamente, vista la natura dei lavori legati all’utilizzo di questi macchinari, risulta fondamentale optare per il noleggio di strumenti di qualità, dal funzionamento impeccabile.

Non sfugge, quindi, la capitale importanza di rivolgersi a una ditta seria quando si scegliere di noleggiare una piattaforma aerea. Ne rappresenta un esempio Giffi Noleggi, che opera nel settore da oltre vent’anni, offrendo i suoi servizi in piccole e grandi realtà di numerose regioni del territorio italiano, tra cui il Lazio, la Campania e la Lombardia.

Per esempio, il servizio di Noleggio piattaforme aeree su Bergamo accoglie e soddisfa le richieste della città così come di molti territori limitrofi, tra cui Dalmine, Martinengo e Scanzorosciate.

Perché noleggiare una piattaforma aerea

Le piattaforme aeree assicurano di svolgere al meglio e in sicurezza un gran numero di lavori che, ricorrendo ad altri strumenti, potrebbero risultare pericolosi.

Tuttavia, l’acquisto di queste apparecchiature risulta spesso poco sostenibile per un gran numero di imprese, non soltanto per quanto riguarda il costo della piattaforma di per sé ma anche per le spese necessarie per la manutenzione ed eventuali riparazioni.

Da questo punto di vista, è indubbio come il noleggio rappresenti dunque una scelta più conveniente, permettendo di usufruire del macchinario solo ogniqualvolta se ne necessiti, che si tratti di periodi piuttosto lunghi, per svolgere lavori di ristrutturazione di edifici, così come di pochi giorni, necessari per brevi interventi di manutenzione.

Richiedere una piattaforma a noleggio significa dotarsi di macchine sempre nuove e prestanti, adeguatamente controllate dalla ditta prima di essere messe a disposizione del cliente. Aziende del settore che lavorano con attenzione e serietà rinnovano sempre la flotta, anche per assicurare di fornire sempre il meglio dal punto di vista dell’innovazione.

A tutto questo si aggiungono altri benefici assicurati dalla possibilità di richiedere il servizio direttamente online, operazione che permette di snellire l’iter di scelta e accelerare i tempi della sottoscrizione del noleggio, passando ovviamente per la richiesta di un preventivo gratuito.

Il mercato del noleggio: dalle piattaforme semoventi a quelle ragno

In base al settore in cui si opera e alle proprie esigenze, si può scegliere la tipologia e il modello di piattaforma più adatta per il noleggio.

Nel caso sia necessario effettuare interventi caratterizzati da operazioni dinamiche, che richiedano una movimentazione costante, è necessario optare per piattaforme semoventi, disponibili sia in versione elettrica sia diesel.

Per lavori più complessi, in cui l’accesso all’area d’intervento risulta piuttosto difficoltoso, è opportuno avvalersi delle apposite piattaforme ragno, che possono essere impiegate indifferentemente tanto in interni che all’aperto.

Un altro modello di piattaforma molto richiesta sul mercato del noleggio è quello autocarrato, il quale – è bene ricordarlo – a volte può necessitare della patente C per l’utilizzo.

In questo caso, così come in ogni altra situazione di necessità, è possibile richiedere alla ditta specializzata il servizio di noleggio con operatore incluso, così da delegare direttamente a un professionista altamente qualificato le operazioni di manovra del mezzo.

L. M.