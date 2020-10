Rho. 2 arresti per spaccio di stupefacenti e una persona fermata davanti alle scuole superiori

Rho, 20 ottobre 2020 – Due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e un’altra persona fermata e denunciata: è il bilancio del controllo davanti alle scuole svolto dalla Polizia Locale. L’attività è collegata al progetto Scuole Sicure, finanziato dal Ministero dell’Interno nello scorso mese di Giugno.

Martedì 20 ottobre alle ore 13:00 circa durante l’uscita dei ragazzi di una scuola secondaria di 2° grado di Rho, gli agenti della Polizia Locale in borghese, nascosti tra i tanti genitori che aspettavano gli adolescenti, hanno notato due soggetti intenti a passarsi qualcosa di sospetto.

I due uomini, rispettivamente di 46 anni, risultato già noto e più volte tratto in arresto per numerosissimi reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e di 18 anni entrambi di nazionalità tunisina, sono stati bloccati e ammanettati.

Gli agenti avevano infatti appurato che entrambi i soggetti detenevano sostanze stupefacenti leggere e pesanti ovvero 4 porzioni di “hashish” e due palline di “cocaina”, dosi pronte allo spaccio, per questo motivo sono stati fermati proprio prima che potessero smerciare le dosi.

L’attività investigativa e i riscontri hanno portato gli agenti ad ipotizzare che l’uomo pregiudicato usasse il diciottenne per avvicinare in maniera più facile e meno appariscente i coetanei per poi cedere lo stupefacente. I due, nullafacenti e senza fissa dimora, sono stati trovati in possesso di banconote per circa 200 euro in tagli da 10 e 20 euro, evidenti proventi dell’attività illecita di spaccio.

I due magrebini sono stati fermati, accompagnati al Comando Savarino, tratti in arresto e associati direttamente alla casa circondariale di Milano San Vittore per la gravità dei fatti sulla base delle determinazioni della Procura di Milano.

Sempre durante un controllo di Scuole Sicure, il 16 ottobre era stato fermato, accompagnato in comando, identificato e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un giovane diciottenne italiano con 10 grammi di marijuana davanti ad un altro istituto superiore.