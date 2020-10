Rozzano plastic free, borracce in alluminio ai dipendenti

L’assessore all’ambiente Lucia Galeone consegna ai dipendenti comunali borracce in alluminio. E’ il nuovo passo del Comune di Rozzano per la riduzione della plastica monouso.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 20 ottobre 2020 – Il Comune di Rozzano si muove sempre di più verso una logica plastic free e decide di dotare ciascun dipendente comunale di una borraccia in alluminio che può essere utilizzata più volte in sostituzione delle bottigliette o dei bicchieri di plastica usa e getta. L’iniziativa si inserisce nelle misure di sensibilizzazione ambientale per ridurre la produzione dei rifiuti, ed in particolare della plastica, sul territorio comunale.

Le borracce, molto leggere e della capacità di 400 ml, sono personalizzate con il logo del Comune e del centro commerciale Fiordaliso, partner dell’amministrazione comunale in questo progetto che intende incoraggiare comportamenti sostenibili in coerenza con principi di responsabilità ambientale. La borraccia, da riempire a necessità, permetterà di avere sempre a disposizione un adeguato quantitativo di acqua da bere durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, disincentivando così l’uso delle bottigliette di plastica.

A consegnare le borracce personalmente a tutto il personale dell’ente è l’assessore all’ambiente Lucia Galeone. “Questa iniziativa tocca la quotidianità del lavoro dei nostri dipendenti e pensiamo possa contribuire ad aumentare l’attenzione sui temi della riduzione dei rifiuti e della lotta agli sprechi – spiega Lucia Galeone, assessore all’ambiente – un gesto anche simbolico, perché siamo tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini per prenderci cura dell’ambiente e per lasciare una città e un territorio migliore e sostenibile”.

“Un gesto concreto per dare il buon esempio a partire proprio dagli uffici comunali e migliorare la nostra capacità di ridurre la plastica – dice il sindaco Ferretti – ringrazio tutti i dipendenti che, con il loro comportamento quotidiano, diventeranno testimoni delle buone pratiche a favore dell’ambiente, la consegna delle borracce al personale dell’ente è uno dei punti di un progetto più ampio per sensibilizzare sempre di più su questo tema che ha già coinvolto anche le scuole del territorio”.

Che il Comune di Rozzano sia all’opera sul fronte della sostenibilità è dimostrato anche dalla scelta di aver eliminatol’uso delle bottiglie di plastica durante le sedute della giunta e del consiglio. Le bottigliette in plastica presenti nei distributori automatici in Comune sono nel frattempo state sostituite con quelle in alluminio. Inoltre l’amministrazione comunale sta sostenendoiniziative che puntano sul riuso e sul riciclo coinvolgendo, in particolare, gli studenti delle scuole di Rozzano ai quali sono state già distribuite circa 4500 borracce.

Redazione