Abbiategrasso. Fondi per il progetto antitruffa

Fondi in arrivo dalla Regione per il contrasto alle truffe agli anziani

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 21/10/2020 – Dopo i fondi ottenuti dalla Prefettura per il contrasto allo spaccio nelle scuole, altri finanziamenti sono in arrivo, stavolta dalla Regione, per la sicurezza dei cittadini.

L’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia ha infatti concesso anche alla città di Abbiategrasso un finanziamento di circa 6.000 euro da destinare all’organizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare i reati a danno degli anziani.

“Un finanziamento che ci permetterà di organizzare al meglio il corso conti-truffa che l’anno scorso ha visto una partecipazione straordinaria, con circa 400 iscritti tra Abbiategrasso, Albairate e Ozzero – spiega l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi -. Con la compagnia teatrale La Maschera stiamo preparando per quest’anno una proposta ancora più completa e innovativa. Già nella scorsa edizione, molto apprezzata è stata la modalità piacevole con cui si è riusciti a diffondere utili informazioni sui rischi e i comportamenti ai quali fare attenzione per non rimanere vittima di malintenzionati”. Il bando prevede l’avvio del progetto entro il 31/12/2020 e la conclusione delle attività, compresa la rendicontazione, entro il 31/12/2021.

Il progetto presentato prevede che la fase di programmazione venga effettuata entro la metà di novembre 2020 ed a seguire la fase dell’esecuzione che dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio 2021. Resta inteso che, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, il calendario potrà subire qualche variazione.

V.A.