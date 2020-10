AREA B – MASCARETTI (FDI): FINALMENTE SALA FA SUA LA RICHIESTA DI FDI E DEL CDX

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2020 – “Ancora una volta, dall’inizio della pandemia, il Sindaco riconosce che avevamo ragione, la battaglia di Fratelli d’Italia per ottenere la sospensione di Area B, di Area C e del pagamento dei parcheggi ottiene la prima vittoria. La petizione pubblica di Fratelli d’Italia e i continui interventi in Consiglio Comunale e nei Municipi hanno posto fine ai lunghi tentennamenti del sindaco Sala che alla fine ha dovuto ascoltarci e sospendere Area B” dichiara Andrea Mascaretti, capogruppo di FdI a Palazzo marino e promotore della petizione contro Area B e Area C “è stata una vittoria di tutto il centrodestra che si batte per garantire ai milanesi di potersi muovere in sicurezza a bordo della propria autovettura. Con noi hanno vinto i cittadini meno abbienti, quelli trascurati dal Sindaco che vorrebbe mandarli a piedi solamente perché non possono permettersi di cambiare l’automobile acquistandone una nuova” conclude Andrea Mascaretti “ora ci battiamo per sospendere anche area C e i parcheggi a pagamento”