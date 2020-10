Buccinasco Covid 19, minori di 14 anni al parco sempre con un adulto

Buccinasco (21 ottobre 2020) – Bambini e ragazzi fino a 14 anni possono accedere ai parchi solo se accompagnati da un adulto. Lo prescrivono le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzata di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche dalla famiglia), allegate al DPCM del 18 ottobre 2020 (allegato A).

L’accompagnatore deve “rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale, ndr), e vigilare sui bambini che si accompagnano. Nel caso dei bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI”.

“Nelle ultime settimane – spiega il sindaco Rino Pruiti – nonostante i continui richiami, l’obbligo all’uso della mascherina anche all’aperto e il divieto di assembramenti, nei nostri parchi, sotto i gazebo, abbiamo visto troppi gruppi di ragazzi irrispettosi delle regole. Abbiamo intensificato i controlli innanzitutto per la tutela della salute di tutti, i contagi sono sempre in aumento ed è sempre più importante adottare comportamenti corretti: se i ragazzi da soli non lo fanno, i genitori ora sono chiamati e obbligati ad accompagnarli e assicurarsi che usino la mascherina e non formino assembramenti. Attenzione! La nostra Polizia locale sta effettuando controlli e dando multe di 400 euro”.

“Ricordiamo – aggiunge il sindaco Pruiti – che in base agli ultimi Decreti (13 e 18 ottobre) sono vietate le feste in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, anche le festicciole di compleanno: come sapete spesso i contagi avvengono proprio nei contesti familiari e tra amici. Quindi in questo periodo anche nei parchi e sotto i gazebo NON sono consentite feste di compleanno ed è necessario, sempre, evitare gli assembramenti”.