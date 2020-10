Lissone. Il MAC entra nel Circuito Lombardo Musei Design

Dal 20 novembre in Triennale con “Tuttitubi” di Lorenzo Damiani

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 ottobre 2020 – Il MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone – entra ufficialmente a far parte del Circuito Lombardo Musei Design, una rete di 27 realtà che rappresentano l’eccellenza nell’ambito del design e del disegno industriale.

Il MAC di Lissone sarà quindi fra i protagonisti della maratona di eventi “I LUOGHI DEL PROGETTO. Tre giorni di incontri in Triennale: racconti, proiezioni e una mostra”, a cura di Claudio Palvarini e Lodovico Gualzetti, ospitata nella prestigiosa sede della Triennale di Milano, dal 20 al 22 Novembre.

L’articolato progetto, organizzato da CS&L Consorzio Sociale in collaborazione con Magutdesign, il sostegno di Regione Lombardia, il contributo di Fondazione Cariplo e l’ospitalità della Triennale di Milano, mette in rete 27 sedi di design dando slancio a un programma unico nel suo genere.

Le strutture museali e gli oggetti custoditi saranno descritti nella mostra “Un viaggio nel paese del design” ideata appositamente per l’impluvium al primo piano del Palazzo della Triennale; l’allestimento si articola in 18 metri di immagini, foto e testi che approfondiscono ciascuna realtà, creando connessioni con il territorio e con i luoghi della cultura.

Tra i numerosi appuntamenti che caratterizzano l’iniziativa, sabato 21 Novembre, alle ore 16, il ciclo “Oggetti unici” vedrà la presentazione, per ogni realtà partecipante, di un oggetto di particolare interesse o rilievo.

Il MAC sarà presente in Triennale con “Tuttitubi”, opera del designer Lorenzo Damiani, struttura composta da comuni tubi idraulici in plastica che diventa una sedia per bambini. Il progetto nasce dalla volontà di utilizzare un modulo compositivo per la realizzazione di elementi d’arredo; la possibilità di importare componentistica da altri settori merceologici dimostra come sia possibile creare nuovi oggetti senza spendere ulteriori risorse. Cambiando l’ambito di riferimento e l’utilizzo della componentistica, Damiani riesce a trasformarla in un inedito prodotto, che è seducente per gli adulti e ludico per i bambini.

La collaborazione fra i Musei ha inoltre portato alla realizzazione di un volume, con testi inediti, distribuito in anteprima nel corso dell’evento.

Gli spazi del Teatro Agorà, oltre ai talk, ospiteranno le due serate di “Design in video”, con importanti e curiose proiezioni storiche, interviste, filmati aziendali e pubblicità. Appuntamento conclusivo del vivace weekend culturale è la presentazione del volume “Vogliamo ricostruire l’Italia”, realizzato lo scorso Aprile per il 75° anniversario della Liberazione: una raccolta di poster ideati da giovani creativi in omaggio ai designer, ai grafici e agli architetti che hanno militato nella Resistenza e hanno subìto persecuzioni.

“Essere riusciti ad entrare nel Circuito Lombardo dei Musei del design è una grande opportunità per il Mac in quanto ci mette in relazione con le più importanti realtà del design lombardo, delle quali il Mac fa parte grazie alla propria collezione di design recentemente presentata – afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alla Cultura – Il lavoro di rete che il Circuito sta portando avanti ci consente di ampliare la platea delle persone che possiamo raggiungere comunicando l’esistenza del nostro Museo e delle sue peculiarità ed attività, nell’ottica di implementare sempre più la conoscenza di questo luogo fondamentale per la vita artistica e culturale della nostra città. Il prestigio dei luoghi della Triennale che ospiteranno l’evento di novembre non fa altro che confermare l’alta qualità ed interesse del progetto, oltre che la bontà dell’attività del Museo, mai fermatasi di fatto anche durante il periodo del lockdown”.