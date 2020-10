NASCE IL DISTRETTO DEL COMMERCIO BAREGGIO – CORNAREDO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 ottobre 2020 – Bareggio (capofila) e Cornaredo insieme per sostenere il commercio locale e valorizzare il territorio. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato l’istituzione del “Distretto del commercio”, il cui atto costitutivo sarà a breve sottoscritto dai due sindaci. L’iniziativa nasce in collaborazione con Confcommercio. “Si tratta di uno strumento di sviluppo che non si focalizza solo sulle risposte alle esigenze del singolo commerciante, ma vuole promuovere il territorio nel complesso anche dal punto di vista culturale e sociale – ha spiegato il vicesindaco e assessore al Commercio Lorenzo Paietta –. Creando una rete tra i commercianti, le istituzioni, le associazioni e i cittadini andremo a rivitalizzare i nuclei storici e, conseguentemente, le vie del commercio”.

I Distretti del Commercio, che danno la possibilità agli aderenti anche di partecipare a bandi sovracomunali per ottenere finanziamenti, hanno tra gli obiettivi l’organizzazione di iniziative ludiche e culturali per promuovere la socializzazione della comunità locale e accrescere la visibilità delle imprese, salvaguardandole anche dall’impatto del commercio online. “Avere sul territorio degli esercizi commerciali funzionanti significa avere dei luoghi vissuti e di socialità, in cui le persone possono interagire, accrescendo in questo modo il livello di identificazione sociale”, ha concluso il sindaco Colombo.

