OPERA (MI)- Vandalizzati e rimossi i cartelli anti-covid

I dati sono in aumento e il sindaco invita i cittadini ad assumere comportamenti corretti

La curva dei positivi al Covid-19, il virus che da tempo sta mettendo in ginocchio il mondo intero, torna a salire. Governo, Regioni e Comuni corrono ai ripari deliberando nuovi decreti e ordinanze volte a limitare la seconda ondata di contagi. Il Comune di Opera, come sempre, ha recepito le indicazioni degli enti sovracomunali e ha predisposto la cartellonistica necessaria, riportando le corrette informazioni alla cittadinanza. Divieti e prescrizioni che, però, non devono essere piaciuti a qualche buontempone che li ha divelti da più parti. “Siamo in un momento particolarmente delicato – spiega il sindaco Antonino Nucera – e serve che ognuno faccia la sua porte e si comporti in modo responsabile. Non è semplice informare tempestivamente sui continui aggiornamenti predisposti per tutelare la salute di tutti, occorre rispetto e collaborazione altrimenti, come amministrazione, saremo costretti ad intervenire adottando provvedimenti rigidi pur di garantire il rispetto delle regole”.

I cartelli presi di mira sono quelli relativi ai comportamenti da adottare nei parchi e quindi il divieto di praticare sport di contatto: partitelle tra amici di calcio, basket, pallavolo e rugby. Nella cartellonistica, inoltre, erano specificate le indicazioni più generali per le attività sportive e motorie individuali: due metri di distanza interpersonale per le prime e un metro per le seconde.

Intanto, secondo le informazioni di ATS, Opera deve registrare la scomparsa di due cittadini a causa del virus (sono 15 da inizio pandemia ) mentre i ricoveri sono saliti a 6 e le persone in quarantena 20.

“Esorto tutti, non solo come sindaco ma come padre di famiglia, a rispettare le regole, a indossare la mascherina, a mantenere la distanza interpersonale e a adottare comportamenti corretti – conclude il sindaco – aiutiamoci a venir fuori da questo male, stiamo attenti”.