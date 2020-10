Abbiategrasso. Lavori utili per chi ha il reddito di cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 22 ottobre 2020 – Chi percepisce il reddito di cittadinanza dovrà rendersi utile alla città. Con una delibera di Giunta l’Amministrazione comunale ha infatti individuato i Progetti utili alla collettività (Puc) nei quali saranno impiegati i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. Secondo le disposizioni di legge infatti i beneficiari del reddito sono tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione dalle otto alle sedici ore a settimana.

I progetti individuati dalla Giunta riguardano:

 sostegno allo svolgimento delle attività di ingresso e uscita dalle strutture educative e dai plessi scolastici presenti sul territorio, anche al fine di prevenire gli assembramenti nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza da virus SARS-COV-2;

 supporto alle attività delle associazioni, agli enti e soggetti del terzo settore che realizzano sul territorio del comune interventi di supporto alle attività scolastiche quali: pedibus/walking bus, spazi compiti;

 assistenza alle manifestazioni ed eventi comunali e guardiania;

 supporto all’azienda partecipata AMAGA negli interventi di pulizia e piccoli interventi manutentivi nelle aree verdi, censimento arredi presenti nelle aree comunali;

 piccola manutenzione, pulizie anche in supporto all’utenza già in carico al SAD gestito da ASSP Azienda speciale comunale;

 attività di back-office e assistenza al personale per tutti i lavori interni che sono necessari negli uffici comunali;

 attività contingenti necessità dell’Ente anche in relazione alle specifiche professionalità del percettore del reddito di cittadinanza;

 attività di supporto allo sportello immigrazione nell’accoglienza dei cittadini;

 attività di supporto ai cittadini nella predisposizione di documentazione per domande a diverso titolo di servizi, interventi, soprattutto in relazione alle domande da presentare on Line;

 supporto nei trasporti sociali, già gestiti da ASSP, a favore di anziani e disabili;

 supporto agli operatori comunali di custodia sociale nelle attività ordinarie, nell’ambito delle misure di prevenzione degli effetti delle ondate di calore e di freddo e nell’ambito degli interventi di assistenza alla popolazione durante periodi di emergenza.

“Con questo atto andiamo a individuare le aree di utilità – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Rosella Petrali -. Il prossimo passo sarà iniziare a definire i progetti individuali per l’abbinamento tra le risorse personali del percettore di reddito e le aree di intervento”.

“Come indicato anche dalle direttive ministeriali, è importante che chi recepisce il reddito di cittadinanza si renda utile alla collettività – commenta il sindaco Cesare Nai -. Inoltre riteniamo che per gli stessi percettori del contributo sia importante sentirsi parte attiva della società rendendo un servizio al proprio Comune”.

Redazione