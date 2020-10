AREA B: MASCARETTI-FIDANZA-MAULLU (FDI): “SALA CI HA ASCOLTATI ANCHE SE CON GRAVE RITARDO. FACCIA LO STESSO PER AREA C”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2020 – “Sapevamo fin dalla scorsa primavera che in autunno ci sarebbe stata una seconda ondata della pandemia da Covid e per questo abbiamo sempre chiesto al sindaco Sala di non riaccendere le telecamere di Area B e Area C e di lasciare gratuiti i parcheggi. La giunta di centrosinistra non ci ha ascoltati, fino a quando la situazione dei contagi è andata fuori controllo. Qualunque iniziativa volta a far cassa a scapito della salute rientra in una politica sbagliata e scellerata. Siamo contenti che finalmente Sala abbia ascoltato il nostro appello su Area B, seppure con grave ritardo. Ci auguriamo che, con altrettanto grave ritardo, faccia presto la stessa cosa anche per Area C e i parcheggi a pagamento”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti, l’eurodeputato milanese di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e il Coordinatore cittadino Stefano Maullu.