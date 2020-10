(mi-lorenteggio.com) Passirano – Brescia, 22 ottobre 2020 – Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, in località Camignone, in via Diaz all’altezza del civico 68. Per cause in fase di accertamento, un uomo di 80 anni è deceduto sul colpo dopochè il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

