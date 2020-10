Cesano Boscone. Incidente in via Milano, esce da benzinaio e si scontra con moto: ferito 28enne

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 27 ottobre 2020 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in via Milano, 15, nel tratto adiacente il benzinaio Q8, un’automobilista, mentre usciva dal benzinaio per immettersi sulla via Milano a bordo della sua Ford Fiesta, si è scontrata con un motoveicolo condotto da un 28enne. Il motociclista ha cercato di evitare l’auto, ma, dopo aver urtato la parte anteriore del veicolo è caduto a terra, riportando alcune ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Baggio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, mentre, la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.