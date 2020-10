IOVIVODIDANZA: Il Mondo della danza protesta sabato in piazza Castello a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2020 – Alla luce delle nuove disposizioni previste dall’ultimo DPCM che penalizzano il nostro settore, abbiamo indetto una manifestazione di protesta per rivendicare il diritto al lavoro delle scuole di danza. Una protesta nel massimo rispetto delle norme per chiedere quanto segue:

1 – Rivendichiamo la chiusura indiscriminata delle scuole di danza, in quanto, non c’è nessuno studio epidemiologico che dimostri ci siano stati contagi/focolai partiti dalle scuole di Danza

2 – In Italia ad oggi ci sono oltre 100mila tra associazioni e società sportive attive sul territorio. Il movimento danza Italiano in genere muove all’anno circa 5miliardi di euro, senza considerare l’indotto tra abbigliamento, scarpe e accessori, sartoria, costumisti, truccatrici, parrucchieri, teatri, service tecnici, gare e competizioni ecc..

3 – Chiediamo un protocollo specifico per le scuole di danza. Siamo stanchi di essere paragonati al calcetto, alle piscine e di dover utilizzare i protocolli di sicurezza delle palestre.

4 – Pretendiamo che ai giovani sia garantito lo studio della danza equiparato a quello scolastico.

Elenchiamo alcune motivazioni:

– Il ballo è dare un’alternativa alla noia dei nostri giovani, ai videogame e alla televisione

– Insegnare ai giovani la disciplina, la condivisione degli obiettivi, lo sviluppo della motricità e della coordinazione

5 – Ultimo punto ma non per importanza, l’aspetto economico. Dietro le scuole di danza ci sono famiglie che hanno gli stessi bisogni e diritti delle famiglie dei nostri politici.

Dal mese di giugno, senza aiuti concreti ci siamo adeguati al protocollo richiesto per la riapertura, abbiamo investito migliaia di euro per pubblicizzare le nostre strutture, abbiamo preso iscrizioni trimestrali, quadrimestrali e annuali che ad oggi risultano bloccate. Inoltre sosteniamo I costi e le spese fisse che non si fermano.

Anche quando ripartiremo, le nostre strutture apriranno con una situazione di debito nei confronti dei corsisti a causa dei recuperi e dei costi fissi legati alla nostra attività . Questo vuol dire che lavoreremo in perdita per diversi mesi

Tante scuole hanno già chiuso e altre non potranno sostenere queste condizioni

La musica e la danza sono una medicina per il corpo e per la mente

IMPORTANTE:

il tutto si svolgerà nel rispetto delle regole (mascherina correttamente indossata durante tutta la manifestazione e distanziamento di 1 metro) e nel massimo rispetto delle forze dell’ordine. “Violenti e incivili non appartengono al nostro mondo. Ci dissociamo da qualsiasi protesta non civile!”

Ritrovo: SABATO 31 OTTOBRE ORE 16.00 presso PIAZZA CASTELLO A MILANO

Chiediamo a tutti i partecipanti DI PRESENTARSI CON ABBIGLIAMENTO BIANCO, O CON MAGLIA BIANCA E/O ACCESSORIO BIANCO (che rappresenta la neutralità)

Aderiscono:

Bls ASD, A.s.d Star dance, Sosa academy Dance School ssd a rl, Bailaconmigo ssd a rl, Anima dance academy ssd a rl, Em.si dance studios Asd, Buona onda asd, Salsamix Dancers Academy ASD, Mambojazz asd, LATINHYPNOTIC S.s.d. A.r.l., LATIN LOVER A.S.D., ABC Studios A.S.D., SPAZIO DANZA S.S.D.R.L- BIELLA, Sport Revolution S.s.d. A R.L., PINK LATIN di Stefania Lazzari, Academia de Baile asd, Non Solo Ballo Aps, TALENT SCHOOL RARY SSD a RL, REGINA DI CUORI SSDRL di Fabio Gervasio e Pamela Dognini, ASD CARIBBEAN STREET-DANCE, L’ALMA LATINA SSD a RL, LET’S DANCE ACADEMY asd, MOVE IT ENERGIA IN MOVIMENTO ASD, Dama snc, Accademia ArteDanza asd, Latin Charm asd, ASD APS STUDIO 17, Spazio Danza S.S.D.a R.L., DanzaLibre asd, Danza & Gioco Danceacademy S.S.D.R.L., Encanto Club Latino ASD, Fly Dancing A.S.D, CALLE LATINA A.S.D., Flamboyan Club ASD,, Yda e Gabry S.R.L, NEW PATTI DANCE SSDaRL, SB DANCE PROJECT ALDINI SSD, Game Dance ssd arl, Sosa Academy Dance School Monza Brianza SSDaRL, ASD BUENA VISTA DANCE & FITNESS , RazzM’Tazz dance company SSDaRL, Asd salsa4friends, Professional ballet and fitness Asd, DANCE PROJECT Ssd A.r.l., IMPERIAL DANCE SSD A R.L., Latinspecialevent ssd srl, Accademia Del Caribe A.S.D, Fuego Latino Style a.s.d, A.s.d Live Dance, Premiere academy dance & fight asd, School Mi vida a.s.d, BLS academy asd, Aisha Danze S.S.D. a R.L., Calle Spazio Latino a.s.d., Dancefactory A.s.d., Mondo latino asd, Officina della, Danza A.s.d, Asd real family school, D.A.M.S ssd, YAMAMBÒ S.S.D. A.R.L, DANZALIBRE ASD, Idea Danza S.S.D. a R.L., Idea Latina S.S.D. a R.L., Alma Latina A.S.D., Aqui se Baila Academy A.S.D, Dance’n Project asd, Latin Fashion SSD a.R.L, Centro studio danza Crazy rock ssd, New Harmony Dance A.S.D., Fabioestefania latin group asd, Ideal Dance S.S.D.a R.L., A.S.D. Cohiba Club Parma, Dance Gallery S. S. D. a R. L., SSD arl Academia tropical Alessandria, Studio Brera danza musica e sport a.s.d., New gym novara a.s.d, Dynamic Dance School SSD ARL, Daniel Dance Achè SSD ARL., Asd Mambo & Co, Aloysius srl, asd/aps Dance 2 Be, I Re del Mambo SSDaRL, Ballare Ballare SSDaRL, IL BATTITO danza ritmo spettacolo s.s.d.a.r.l

