Milano. Due aggressioni nella notte: una allo Stadera, l’altra in p.zza Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2020 – Questa notte la Polizia di Stato insieme ai sanitari del 118 è intervenuta in due episodi violenti.

Il primo è avvenuto alle ore 01:56, in via Anton Giulio Barrili, nel Q.re Stadera, dove per una colluttazione, un uomo dell’età apparente di 34 anni, con generalità non note, è stato ferito al volto verosimilmente provocata dall’uso improprio di una bottiglia e trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

Il secondo episodio è avvenuto alle ore 2.53, in Pzza Abbiategrasso, dove un 57enne, Q. A., è stato trasportato sempre all’ospedale San Paolo di Milano in codice giallo con ferite alla testa, al braccio e alla mano destra verosimilmente provocate da una bottiglia usata in modo improprio