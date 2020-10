Milano. Ecco la situazione nei ps degli ospedali milanesi: il 38% dei casi di oggi riguarda eventi respiratori e infettivi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2020 – Il trend delle chiamate alla Soreu Metropolitana (l’ex 118 ndr) è in crescita negli ultimi tre gironi (ieri 2030, oggi alle 17,00 sono già 1936).

Stesso trend in crescita per il numero degli eventi di soccorso (oggi alle 17,00 si è registrato lo stesso numero dell’intera giornata di ieri: 1215); il 38% di tali eventi è stato oggi per eventi respiratori e infettivi.

Nel corso della prima parte della giornata odierna si è assistito ad un numero di accessi ai Pronto Soccorso degli ospedali di riferimento della SOREU Metropolitana in linea rispetto allo stesso periodo di ieri; si assiste però ad un incremento relativo degli accessi per motivi respirativi e infettivi (41%).

Il numero degli eventi respiratori e infettivi processati dalla SOREU Metropolitana è infatti in crescita rispetto a ieri (+34 alle ore 16,00).

Il tempo medi di sosta in PS dei mezzi AREU negli ospedali dell’area Metropolitana è stato di 36 minuti nel pomeriggio di oggi, con una variabilità nel 10% dei casi di oltre un’ora.

I seguenti ospedali mostrano situazioni critiche di iperafflusso alle ore 18,00: IRCCS Policlinico di Milano, IRCCS San Raffaele, Ospedale di Saronno, Ospedale di Rho, Ospedale Sacco di Milano, Ospedali San Carlo e San Paolo di Milano e Ospedale di Cernusco.

V. A.