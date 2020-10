Autunno a Levico Terme in Trentino: una piccola in vacanza rilassante

Milano, 30 0ttobre 2020 – Passata la frenesia e la calura estiva è tempo di rigenerarsi per ripartire carichi con la nuova stagione, assaporando i profumi ed i sapori che la stagione autunnale sa regalare. I colori del bell’autunno sono particolarmente apprezzabili lì dove la natura domina padrona, in luoghi quindi come il Trentino. Una delle località più gettonate per questa stagione è certo Levico Terme perché ha moltissimo da offrire pur essendo una località tranquilla e a misura d’uomo.

Le strutture qui non mancano di certo poiché la località ormai è da considerarsi turistica. Un hotel molto apprezzato negli ultimi tempi è questo hotel: www.hoteldaniela.it. La struttura è davvero preziosa, circondata da un ampio giardino tranquillo dove c’è anche una vasca idromassaggio riscaldata per rilassarsi all’aperto. Il ristorante dell’hotel vanta piatti d’eccellenza tipici della regione e le camere sono confortevoli ed accoglienti, perfette anche se si viaggia con dei bambini.

Levico Terme d’autunno: un viaggio nella natura

A Levico l’autunno è mite, con atmosfere rilassate, colori straordinari e numerose attività rilassanti con cui intrattenersi in coppia o in famiglia. Passeggiare in questi luoghi vestiti dei colori della stagione è molto rilassante. Ai bambini piace tantissimo correre fra le foglie, farne grandi mazzi, per poi farle volare via come coriandoli.

Le passeggiate si dispiegano passando fra prati, boschi, lungo corsi d’acqua e ovviamente nel grande parco di Levico. Questo luogo, il più grande parco recintato di tutta la provincia, è un’antica dimora asburgica di particolare bellezza dove si organizzano ogni anno i classici mercatini di Natale. Per chi vuole vedere cose speciali, imperdibile è di certo il Parco Arte Sella: un museo artistico a cielo aperto fra i boschi dove si possono ammirare opere d’arte fatte con elementi naturali.

Fra una passeggiata e l’altra è possibile trovare chioschetti e localini dove gustare prelibatezze locali prodotte con i prodotti tipici della stagione. La tradizione enogastronomica locale è di certo uno degli elementi che ogni anno attirano tante persone a Levico, benché non l’unico.

Intrattenimenti e divertimento

Quando si parla di Levico Terme viene ovviamente subito in mente l’attenzione del luogo per il relax e il benessere che si può offrire con centri benessere, spa, acque termali. Infatti le strutture che offrono questo genere di servizi non mancano di certo, sia a scopo terapico che per puro piacere. Stare in ammollo nell’acqua calda quando le temperature fuori sono basse e magari la neve copre le montagne è un vero idillio, nonché un modo piacevole per rilassarsi, stare insieme e per preparare la giusta fame per gustare una buona merenda o una cena.

Al relax, a Levico, è possibile alternare momenti di divertimento e cultura. Lì vicino, infatti, si trova uno degli impianti più belli della zona, cioè il circuito di Panarotta. Gli amanti degli sport invernali quindi avranno di che divertirsi. Per chi non vuole farsi mancare un po’ di sana cultura è possibile visitare il Museo della Musica, la Torre dei Siconi, Castel Pergine, il Parco Minerario del Lagorai.