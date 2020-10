Autunno ad Andalo: è il momento perfetto per un soggiorno di relax all’aria aperta

Milano, 30 ottobre 2020 – Ad Andalo la stagione è mite, l’atmosfera pacifica e rilassante e le cose da fare all’aria aperta sono tantissime, anche se non mancano per quando nel tardo pomeriggio le temperature si fanno più severe tanti intrattenimenti. Qui puoi perderti in passeggiate all’insegna del foliage, della caccia alle castagne, della conquista di castelli e testimonianze del passato. L’autunno in montagna ha un “non so che” di prezioso e Andalo è una vera e propria fiaba a cielo aperto, quello che ci vuole insomma per chiudere in bellezza questo 2020.

Durante il giorno le occasioni per assaporare ancora un po’ di divertimento all’aria aperta non mancano: i bambini, e non solo loro, impazziranno per le passeggiate autunnali in questo luogo. La luce che si riflette fra gli alberi dai mille colori, il canto di qualche uccello, il rumore di un fiume, lo scricchiolio delle foglie secche sotto ai piedi sono qualcosa di magico. Preziosa poi è la pace, quella pace fatta di silenzio, di contatto con la natura, di relax lontani da fatti di cronaca, telegiornali, stress e tensioni.

Giornate autunnali ad Andalo: godersi l’aria aperta

Le passeggiate e le escursioni da fare ad Andalo in autunno sono tantissime e permettono di vedere quanto di meglio vi sia di questa stagione in questo magico luogo. In autunno, come detto, le montagne offrono colori, aria buona e tranquillità, perfetti per affrontare poi alla grande l’inverno alle porte. I sentieri sono tanti per ogni esigenza, per passeggini o per chi va a piedi, per grandi e per chi si muove con bambini a seguito, per gli amanti delle pendenze e chi invece vuole restare sul piano. Quello che conta, diciamo, è andare e lasciarsi trasportare. Il resto lo farà la natura con i suoi profumi, colori e suoni.

Per chi vuole condire la propria vacanza con qualcosa di diverso è ancora possibile prendere a noleggio qualche ebike per raggiungere così punti in altura da cui si gode una vista particolarmente suggestiva.

Quando fa più freddo: un mondo di attività

Se pensate che al calare del sole vi attende la noia, vi sbagliate. Andalo è una cittadina turistica che si è molto ben organizzata per intrattenere i propri ospiti, grandi e piccoli, al meglio anche nelle giornate di pioggia o quando fa tanto freddo. Un’idea è, per esempio, quella di concludere la giornata in piscina all’AcquaIn: i bambini si divertono un mondo qui e con loro anche la mamma ed il papà.

In alternativa un buon hotel avrà un servizio per l’intrattenimento dei bambini, cosicché mentre loro si divertono sarà possibile rilassarsi un po’ in una spa, facendo una sauna, un idromassaggio o un bagno turco. In alternativa è possibile fare un giro in centro, per negozi, nelle aree gioco al chiuso o in qualche localino per prendere una cioccolata calda pensando intanto a quali leccornie si potranno assaggiare a cena.

L. M.