Cesano Boscone. Coronavirus: “code a tratti” e nuove misure anticovid per i mercati cittadini

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 ottobre 2020 – Le nuove ordinanze ministeriali e regionali, hanno riportato in città l’aumento della soglia di attenzione contro il coronavirus.

Bar e ristoranti chiusi alle 18.00 e qualche coda a momenti davanti al supermercato Il Gigante hanno caratterizzato la prima settimana di lockdown parziale.

Da mercoledì è antrata in vigore anche una nuova ordinanza del Sindaco, Simone Negri, prevede alcune misure per lo svolgimenti dei mercati cittadini (piazza Falcone, via Kuliscioff, agricolo) in sicurezza.

Si tratta di un provvedimento organizzativo, che non richiede particolari premure da parte del pubblico, ma che sarà gestito dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile, con alcune misure richieste agli ambulanti.

In particolare:

– per ogni area mercato verrà contingentato l’ingresso in funzione della capienza (250 persone max per Piazza Falcone);

– ai varchi verrà misurata la febbre e l’accesso sarà consentito solo a chi ha un temperatura corporea inferiore a 37.5°C;

– potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

– è fatto divieto ai commercianti di prodotti pronti al consumo (latticini, salumi, pane, dolciumi, olive) di esporre i prodotti senza l’apposito schermo protettivo parafiato o coprivivande.

“Con queste misure riteniamo di poter garantire in sicurezza, anche in questa fase, lo svolgimento dei mercati, nella logica che la loro presenza, oltre a permettere acquisti convenienti e la scelta, allevia la pressione rispetto agli altri esercizi commerciali, soprattutto di generi alimentari.” dichiara il Sindaco.

V. A.