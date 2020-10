Infortunio a Segrate: operaio travolto dal carico di un camion

(mi-lorenteggio.com) Segrate, 30 ottobre 2020 – Stamane, alle ore 08:31, in un magazzino di Milano Oltre a Segrate, in via Londra, un operio di 60 anni, M. G., è stato travolto dal carico di un camion, riportando un trauma toracico e un trauma cranico commotivo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano in ambulanza. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto e accertare le responsabilità.

V. A.