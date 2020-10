Natale 2020 sulla neve ad Andalo: per chi scia, ma anche per chi non ama farlo

Milano, 30 ottobre 2020 – La neve è quel qualcosa che piace a tutti in fin dei conti. Ci si lamenta quando la si ritrova in città, magari, perché crea difficoltà per il traffico, ma alla fine essa accende in tutti una preziosa scintilla nel cuore che fa tornare bambini e crea emozioni profonde.

I primi ad adorare la neve sono i bambini che la vivono come un vero e proprio miracolo del Natale, capace di assicurare loro divertimento e momenti preziosi con mamma e papà che, diciamolo, sulla neve riescono a risvegliare quel pizzico di spirito infantile che a volte dimenticano.

Andalo, la magia del Natale in famiglia

La neve profuma di famiglia, di Natale, di sorrisi che di solito restano ben impressi nella memoria e nelle tante foto che si scattano insieme. Anche se siamo consapevoli che il 2020 è stato un anno particolare, possiamo fare il possibile per rendere comunque questo Natale speciale, passando qualche giorno sulla neve con le nostre famiglie. In fondo si sta all’aria aperta e la neve è sempre la stessa magia di ogni anno, com’è da secoli. Una delle mete più gettonate negli ultimi anni è Andalo in Trentino. Qui le attività da fare per chi scia, ma anche per chi non scia e viaggia con la propria famiglia sono moltissime e di ogni genere.

Scegliendo una buona struttura qui ad Andalo sarà possibile assicurarsi una permanenza confortevole. Per chi viaggia con i bambini è possibile trovare hotel che hanno tutto il necessario e servizi ad hoc per le famiglie: un menù baby, seggioloni per i pasti, culle e passeggini per gli ospiti, il baby club e un’area giochi ben fornita al loro interno. Presso questo hotel Astoria-Andalo.com è anche possibile usufruire del centro benessere, per rilassarsi un po’ mentre il personale dell’hotel intrattiene i piccoli nell’area giochi con attività di vario tipo.

Andalo: per gli amanti degli sport invernali, ma non solo

Sull’altopiano della Paganella, dove si trova Andalo, c’è uno dei più rinomati circuiti per gli sport invernali. 32 chilometri di piste che si dispiegano lungo le pendenze locali, distinte per vari livelli e per varie tipologie di ospite. Piste difficili per i più esperti si alternano a percorsi più leggeri per chi è alle prime armi, quelle per la discesa a piste per lo sci di fondo o altre discipline.

Le scuole di sci del luogo propongono corsi per perfezionare la tecnica o per imparare a sciare, anche per bambini. Per le pause e il ristoro non mancano le strutture che offrono pasti tipici e dell’ottima cioccolata calda, con uno spazio esterno ben esposto al sole per rilassarsi un po’.

Per chi non scia o per i bambini ci sono anche attività alternative da fare sempre sulla neve. È possibile per esempio andare con la slitta trainata da cavalli, giocare nel baby park, andare sulla pista per le slitte, i bob e i gommoni. Non manca una pista di pattinaggio e una grande biblioteca iglooo per passare un po’ di tempo quando le temperature si fanno più fresche.