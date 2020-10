Settimana bianca in Trentino: dove andare con i bambini

Milano, 30 ottobre 2020 – Avete intenzione di organizzare una settimana bianca insieme a tutta la famiglia e state cercando dei consigli sulle località turistiche del Trentino più indicate per questo genere di soggiorno? Sicuramente, se viaggiate insieme ai vostri bambini, avete delle esigenze particolari e volete che anche loro possano trascorrere una settimana divertente. Riuscire a coniugare i loro bisogni con i vostri non è certo difficile: basta scegliere la località e la struttura giusta ed il Trentino ha moltissimo da offrire in questo senso.

Ecco a voi dunque alcuni consigli per la vostra settimana bianca: le località più adatte anche ai piccoli e le strutture consigliate.

Settimana bianca in Trentino: le località più adatte ai bambini

Per quanto riguarda le località del Trentino maggiormente adatte ai più piccoli possiamo dire che c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Questa regione infatti vanta un’accoglienza davvero strepitosa, anche nei confronti dei bambini che possono giocare nei parchi appositamente pensati per loro, divertirsi sulla neve, seguire corsi di sci e via dicendo.

Una delle località più consigliate dalle stesse famiglie è Folgarida, in Val di Sole. Innanzitutto, perché lo skipass è gratuito per i bambini fino agli 8 anni ma non solo per questo motivo. A Folgarida infatti i piccoli si possono divertire presso il nuovissimo Family Park, che offre moltissime attività dedicate a loro come la giostra Carusel, la seggiovia Bamby, il campo primi passi con due tapis roulant ed anche uno snowpark!

Altra località adatta ai bambini è Andalo. Anche qui è possibile trovare una struttura interamente dedicata ai più piccoli con tanti giochi all’aperto e al chiuso adatti alle varie fasce d’età. Forse a livello di offerta sciistica Andalo è un po’ più carente rispetto a Folgarida, ma merita comunque di essere preso in considerazione per una settimana sulla neve in famiglia.

Le strutture adatte ai bambini in Trentino

Passiamo adesso alla ricettività e agli hotel che in Trentino sono maggiormente adatti per una settimana bianca in famiglia, anche con bambini piccoli.

A Folgarida tra i più consigliati troviamo l’hotel Taller: nel sito web ufficiale www.hoteltaller.it potete trovare tutte le informazioni e le tariffe nel dettaglio. Il bello di questa struttura è che mette a disposizione dei più piccoli un Miniclub attivo tutti i giorni al pomeriggio e alla sera. I bimbi dunque possono divertirsi in compagnia degli animatori, mentre voi genitori vi rilassate nel centro benessere e vi concedete qualche ora in tutta tranquillità.

Ad Andalo invece, le strutture adatte ai bambini sono diverse e rientrano tutte nel circuito Andalo For Family che riunisce appunto le strutture in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia. Come abbiamo accennato, tra le due alternative senz’altro Folgarida è più accattivante e divertente per trascorrere una vacanza sulla neve. In altri periodi dell’anno però vale la pena prendere in considerazione anche questa località, che soprattutto in estate ha molto da offrire.

Settimana bianca in Trentino: quando organizzarla?

Per quanto riguarda infine il periodo, tutta la stagione è perfetta per una settimana bianca in Trentino: a partire da fine novembre e fino a marzo.

L. M.