SPORT. STANZIATI 3,7 MILIONI PER ASSOCIAZIONI REGIONALI: L’ELENCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2020 – Un fondo di 3.785.000 euro per sostenere associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, comitati e delegazioni regionali costretti a fermarsi durante l’emergenza sanitaria.

E’ stata resa nota oggi la graduatoria del bando ‘E’ di nuovo sport’, un aiuto concreto alle oltre 10.000 società sportive attive in Lombardia.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3,785 milioni di euro, di cui 2,785 euro a carico di Regione Lombardia e 1 milione di euro a carico di Fondazione Cariplo.

UN CONTRIBUTO FINO A 10.000 EURO – Nell’edizione 2020 sono state comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive sia quelle legate all’emergenza sanitaria.

Il contributo assegnato è pari al massimo al 70% delle spese ammissibili sino a un massimo di 10.000 euro.

Due le linee di finanziamento: la prima a favore dei comitati, delegazioni regionali che hanno visto accolte 12 domande per un totale di 100.000 euro; la seconda linea è destinata alle 539 associazioni società sportive dilettantistiche che riceveranno un contributo regionale a fondo perduto per un totale di 3,685 milioni di euro.

UN SALVAGENTE PER LO SPORT REGIONALE – Il provvedimento ha l’obiettivo di valorizzare associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità.

Una riserva delle risorse è stata destinata per l’attività sportiva delle persone con disabilità e, in questo senso, sono

15 le domande presentate e finanziate per un contributo totale di 108.000 euro. Il bando punta a salvaguardare il diritto allo sport per tutti, tutelando la rappresentatività di tutte le discipline sportive e la capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo.

LOMBARDIA AL CENTRO DELLO SPORT ITALIANO – ‘Il bando sostiene il sistema sportivo di base lombardo, la cui operatività è stata ed è duramente colpita dalla emergenza sanitaria Covid-19. Un obiettivo raggiunto – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia – grazie anche alla forte sinergia con Fondazione Cariplo, che ringrazio per aver immediatamente accolto la proposta di fare un’iniziativa condivisa a favore dello sport, stanziando un milione di euro’.

‘Il mondo sportivo sta attraversato un momento storico molto complicato – ha proseguito – e con questa misura vogliamo dare un iniziale aiuto concreto alle società sportive. Siamo la regione più sportiva d’Europa e vogliamo tornare ad essere il centro del mondo sportivo italiano’.

TROVARE SOLUZIONI ASCOLTANDO TUTTI GLI ATTORI – “Dopo l’ultimo Dpcm – ha evidenziato l’assessore Cambiaghi – le attività sportive di base hanno subìto un altro grave e grande colpo”.

“L’impegno che vogliamo assumerci – ha detto ancora – è trovare soluzioni, da sottoporre anche al ministero, finalizzate a sostenere in modo concreto un settore così importante per la salute e la società’.

UNA RETE DI INIZIATIVE CHE NON POSSIAMO PERDERE – Intenti ampiamente condivisi da Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo: ‘Le attività sportive creano occasioni di aggregazione e di crescita personale attraverso la promozione di valori positivi e uno stile di vita equilibrato. Soprattutto per i giovani lo sport rappresenta la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità, di apprendere e di esprimere le proprie energie in un contesto che ha come scopo lo sviluppo e la salute della persona”.

“In Fondazione Cariplo – chiosa Fosti – riteniamo che, in questo difficile momento, sostenere le associazioni sportive sia un investimento indispensabile perché l’accesso allo sport continui ad essere una possibilità per tutte le persone all’intero delle nostre comunità”.

LINEA 1 – COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI FSN

1 Uisp comitato regionale Lombardia – 10.000 euro

2 Figc Lega Nazionale Dilettanti – 10.000 euro

3 Opes Comitato Regionale Lombardia – 10.000 euro

4 Csi Lombardia – 10.000 euro

5 Federazione Motociclistica Italiana – 10.000 euro

6 Comitato Prov.Varese Movimento Sportivo Popolare – 10.000 euro

7 Federazione Italiana Rugby – 8.000 euro

8 Federazione Italiana Sport Invernali – 8.000 euro

9 Federazione Italiana Vela – 4.215 euro

10 Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – 8.000 euro

11 Federazione Italiana Pallavolo – 8.000 euro

12 Federazione Italiana Tennis – 3.784,33 euro

LINEA 2 – DIVISIONE PER FEDERAZIONI

Aci Automobil Club Italia – 12 .000 euro

Aeci Aero Club Italia- 6.000 euro

Fib Federazione Italiana Bocce – 16.555,64 euro

Fci Federazione Ciclistica Italiana – 34.480 euro

Fgi Federazione Ginnastica Italiana – 123.600 euro

Fiba Federazione Italiana Badminton – 14.040 euro

Fibs Federazione Italiana Baseball e Softball – 15.125 euro

Fic Federazione Italiana Canottaggio – 47.700 euro

Fick Federazione Italiana Canoa Kayak – 14.888 euro

Fidal Federazione Italiana Atletica Leggera – 121.711,07 euro

Fids Federazione Italiana Danza Sportiva – 32.000 euro

Fig Federazione Italiana Golf – 20.562 euro

Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio – 601.849 euro

Figh Federazione Italiana Hockey – 11.162 euro

Fisr Federazione Italiana Sport Rotellistici – 31.151 euro

Fijlkam Federazione Italiana Arti Marziali – 84.038 euro

Fin Federazione Italiana Nuoto – 123.962 euro

Fip Federazione Italiana Pallacanestro – 320.829 euro

Fipav Federazione Italiana Pallavolo – 238.839 euro

Fipe Federazione Italiana Pesistica – 18.000 euro

Fipsas Federazione Italiana Pesca Sportiva – 25.336,34 euro

Fir Federazione Italia Rugby – 56.000 euro

Fis Federazione Italia Scherma – 46.000 euro

Fise Federazione Italiana Sport Equestri – 64.670 euro

Fisg Federazione Italiana Sport Ghiaccio – 21.476 euro

Fisi Federazione Italiana Spot Invernali – 39.704 euro

Fisw Federazione Italiana Sci Nautico – 6.000 euro

Fit Federazione Italiana Tennis – 122.469,14 euro

Fita Federazione Italiana Taekwondo -12.000 euro

Fitarco Federazione Italiana Tiro arco – 18.000 euro

Fitav Federazione Italiana Tiro a volo – 6.000 euro

Fitet Federazione Italiana Tennis tavolo – 13.296 euro

Fitri Federazione Italiana Triathlon – 17.108 euro

Fiv Federazione Italiana Vela – 55.362 euro

Fmi Federazione Motociclistica Italina – 28.362 euro

Fipi Federazione Pugilistica Italiana – 19.287 euro

Uits Unione Italiana Tiro a Segno – 6.000 euro

LINEA 2 – DIVISIONE PROVINCIALE

BERGAMO – 47 società finanziate per 318.555 euro

1 Polisportiva Brembate Sopra Sezione Nuoto – 8.000 euro

2 Body Park Judo Cus – 8.000 euro

3 Asd Capoeira Da Angola – 8.000 euro

4 Smuoviti Bergamo Csi – 8.000 euro

5 Sci Club Valle di Scalve Asd – 8.000 euro

6 Aurora Seriate 1967 Asd – 8.000 euro

7 Sporting Valcavallina Asd – 8.000 euro

8 Oratorio San Giuseppe Asd – 8.000 euro

9 Asd Supreme Fighting Team – 8.000 euro

10 Asd Spooky Sport Bergamo – 8.000 euro

11 T-Reds Italia Asd – 8.000 euro

12 Asd Dance&Cheer Bergamo Csain – 6.000 euro

13 Combo Dance School Asd Bergamo – 6.000 euro

14 Danzalab Asd Bergamo Acsi – 6.000 euro

15 Studio Yoga Dinamico – 6.000 euro

16 Aiuto A Vivere Asd e Ats – 6.000 euro

17 Asd Cskb – 6.000 euro

18 Polisportiva Villese – 4.555,64 euro

19 Le Marmotte Loreto – 6.000 euro

20 Gazzanighese – 6.000 euro

21 Atletica Valle Brembana – 6.000 euro

22 Polisportiva Atletica Brembate Sopra – 6.000 euro

23 Gruppo Alpinistico Vertovese – 6.000 euro

24 Rosy Dance Bergamo – 8.000 euro

25 Uesse Sarnico 1908 – 8.000 euro

26 Accademia Isola Bergamasca –

27 Fiorente 1946 Colognola – 6.000 euro

28 Villa Valle – 6.000 euro

29 Asd Oriens Oratorio Brembate – 6.000 euro

30 Mapello – 6.000 euro

31 Asd Bonate Sotto Calcio – 6.000 euro

32 Fc Selvino Lena – 6.000 euro

33 Boca Boltiere Oratorio Calcio – 6.000 euro

34 Pol.D.Ghisalbese Calcio – 6.000 euro

35 Time4.2 Asd Bergamo – 8.000 euro

36 Aquaclub – 8.000 euro

37 Bergamo Tuffi – 8.000 euro

38 Polisportiva Brembate – 6.000 euro

39 Brembo Volley Team Asd – 6.000 euro

40 Polisportiva Pallavolo Brembate di Sopra – 6.000 euro

41 Schermabrescia – 6.000 euro

42 Icelab – 6.000 euro

43 Sci Club 13 Clusone – 8.000 euro

44 Sci Club Goggi – 6.000 euro

45 Taekwondo Cus Bergamo – 6.000 euro

46 Asd Velica Alto Sebino – 6.000 euro

47 Moto Club Costa Volpino – 6.000 euro

BRESCIA – 63 società finanziate per 423.464 euro

1 Brixia Ginnastica – 6.000 euro

2 Asd Brescia Sport Più Brescia – 6.000 euro

3 Asd Gruppo Sport Alternativi Chiari – 2.040 euro

4 Villa Carcina Athletic Club – 3.711,07 euro

5 Us Rovizza Asd – 8.000 euro

6 Uso United Asd – 6.000 euro

7 Asd Gussago Calcio 1981 – 6.000 euro

8 Asd Voluntas Montichiari – 6.000 euro

9 Ac Calvina 1946 Asd – 6.000 euro

10 Football Club Dilettantistico Accademia Feralpi – 6.000 euro

11 Us Darfo Boario srl – 6.000 euro

12 AsdVirtus Feralpi Lonato – 6.000 euro

13 Asd Sporting Club Nave – 6.000 euro

14 Asd Polisportiva Pozzolengo – 6.000 euro

15 Associazione Sportiva Leonessa Calcio – 6.000 euro

16 Football Club Lumezzane – 6.000 euro

17 ASD Accademia Rudianese – 6.000 euro

18 Gsd Pavoniana Gymnasium – 6.000 euro

19 Asd Pattinaggio Artistico Gardalago – 6.000 euro

20 Asd Brescia Fijlkam – 10.000 euro

21 Asd Karate Genocchio – 8.000 euro

22 Scuola Karate Funakoshi – 6.000 euro

23 Esc Società Sportiva Dilettantistica – 8.000 euro

24 Basket Aquile Lonato – 7.350,00 euro

25 Asd Basket Più – 8.000 euro

26 Asd Gussago Basket – 8 .000 euro

27 New Best Basket Brescia – 8 .000 euro

28 Vespa Basket Asd – 6 .000 euro

29 Volley Millenium Brescia – 8 .000 euro

30 Volley Montichiari – 8 .000 euro

31 Volley Prealpino – 6 .000 euro

32 Atlantide Pallavolo Brescia – 6.000 euro

33 Asd Rugby Bassa Bresciana Leno – 8.000 euro

34 Rugby Rovato Asd – 8.000 euro

35 Botticino Rugby – 6.000 euro

36 Spia d’Italia – 8.000 euro

37 Le Plagne – 6.000 euro

38 Asd Hockey e Pattinaggio Ponte di Legno-Temù – 8.000 euro

39 Val Palot Ski – 6.000 euro

40 Tennis Desenzano – 6.000 euro

41 Activesport Asd – 6.000 euro

42 Tennis Club Lumezzane – 6.000 euro

43 Vavassori Tennis Team – 6.000 euro

44 Asd Taekwondo Leonessa – 6.000 euro

45 Circolo Vela Gargnano – 6.000 euro

46 Società Canottieri Garda Salò – 6.000 euro

47 Fraglia Vela Desenzano – 6.000 euro

48 Moto Club Sebino – 6.000 euro

49 Moto Club Ntr Team – 4.363,00 euro

50 Russian Synchro School Brescia – 8.000 euro

51 Artistica Brescia – 8.000 euro

52 Asd Movida – 8.000 euro

53 Scuola giovanile di equitazione Le Quadre – 8.000 euro

54 Sport e Salute – 8.000 euro

55 Accademia Kriya Yoga Maharishi Sathyananda – 8.000 euro

56 Feel Sport – 8.000 euro

57 Franciacorta Fit Società – 8.000 euro

58 Il Centro Srl – 8.000 euro

59 Asd Sports Academy Brescia Asi – 8.000 euro

60 Asd Energyc Dance Brescia Asi – 6.000 euro

61 Operazione Fitness – 6.000 euro

62 Asd Ginnastica Azzurra In Valle – 6.000 euro

63 Iron Angels – 6.000 euro

COMO – 30 società finanziate per 207.700 euro

1 Unione Sportiva Bellagina – 7.700,00 Euro

2 Società Canottieri Lario Giuseppe Sinigaglia – 8.000 Euro

3 Polisportiva Colverde – 6.000 euro

4 La Pinetina Golf Club – 6.000 euro

5 Circolo Golf Villa D’este – 6.000 euro

6 Fcd Bulgaro – 8.000 euro

7 Usd Cacciatori Delle Alpi – 8.000 euro

8 Unione Sportiva Itala – 6.000 euro

9 Libertas San Bartolomeo – 6.000 euro

10 Gso Castello Città Di Cantù – 6.000 euro

11 Lambrugo Calcio – 6.000 euro

12 Kimeru Academy – 8.000 euro

13 Gs Dil Virtus Cermenate – 8.000 euro

14 Team Abc Cantù – 8.000 euro

15 Polisportiva Senna Dilettantistica – 8.000 euro

16 Gs Virtus Pallavolo – 6.000 euro

17 Asd Tennis Como – 8.000 euro

18 Sporting – 8.000 euro

19 Junior Tennis Training – 8.000 euro

20 Arcieri Dell’airone – 6.000 euro

21 Persport Srl – 6.000 euro

22 Centro Vela Alto Lario – 6.000 euro

23 Asd Moto Club Mr13 – 6.000 euro

24 Tiro a Segno Nazionale Como – 6.000 euro

25 Sport4life Lago E Valli – 8.000 euro

26 Sankaku Judo Como Aics – 8.000 euro

27 Polisportiva Intercomunale – 8.000 euro

28 Ai Platani – 6.000 euro

29 Gruppo Sportivo San Giorgio Luraghese – 6.000 euro

30 Club Arti Orientali Cantù – 6.000 euro

CREMONA – 30 società finanziate per 213.362 euro

1 Asd Ginnastica Trevicass – 10.000 euro

2 Asd Gymnica Cremona – 8.000 euro

3 Canottieri ‘L.Bissolati’ – 6.000 euro

4 Atletica Interflumina Epiù Pomi’ – 10.000 euro

5 Spinese Oratorio – 8.000 euro

6 Esperia Calcio Asd – 8.000 euro

7 Gsd Oratorio Cava Digidue – 8.000 euro

8 Polisportiva Dilettantistica Casalbuttano – 8.000 euro

9 Asd Sported Maris Cremona – 6.000 euro

10 Sergnanese ASD – 6.000 euro

11 Associazione Polisportiva S. Ilario – 6.000 euro

12 F.C. Castelleone – 8.000 euro

13 Sansebasket Associazione Dilettantistica – 10.000 euro

14 Ju.Vi. Cremona Basket 1952 – 8.000 euro

15 Vbc Pallavolo Rosa – 6.000 euro

16 Dinamo Zaist – 6.000 euro

17 Volley 2.0 Crema – 6.000 euro

18 Us Esperia Volley 1961 – 6.000 euro

19 Team Lbfitalia – 6.000 euro

20 Casalmaggiore Rfc – 6.000 euro

21 Minervium Scherma Manerbio – 8.000 euro

22 Tennis Club Crema – 6.000 euro

23 Cremonarena – 6.000 euro

24 K3 Ssdarl 6.000 euro

25 Vela Crema Cremona – 5.362,00 euro

26 Over Limits – 8.000 euro

27 Liberi E Forti – 8.000 euro

28 Unione Sportiva Acli – 8.000 euro

29 Apd Corona Cremona – 6.000 euro

30 Play Dog Mileo – 6.000 euro

LECCO – 12 società finanziate per 78.888 euro

1 Oggiono Kayak Team Asd – 2.888,00 euro

2 Centro Sportivo Costamasnaga 1964 – 6.000 euro

3 Judo Club Samurai Lecco – 8.000 euro

4 Basket Costa X Unicef – 8.000 euro

5 Polisportiva Mandello del Lario – 6.000 euro

6 Tennis Club Lecco – 8.000 euro

7 Circolo Vela Bellano Asd – 6.000 euro

8 Giocosport Barzanò – 8.000 euro

9 Polisportiva Aurora – 8.000 euro

10 Tra Le Nuvole Asd – 6.000 euro

11 Cultural Chinese Art Academy – 6.000 euro

12 Gso Lomagna – 6.000 euro

LODI – 9 società finanziate per 56.276 euro

1 Codogno Baseball ’67 – 3.125,00 euro

2 Asd Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio – 8.000 euro

3 Gs Azzurra – 6.000 euro

4 Somaglia – 6.000 euro

5 Club Wasken Boys Asd – 3.151,00 euro

6 Robur et Fides – 8.000 euro

7 Asd Volley Marudo Lodi – 8.000 euro

8 Volley Codogno 2002 Lodi – 8.000 euro

9 Asd Compagnia Arcieri Lodigiani – 6.000 euro

MANTOVA – 30 società finanziate per 202.069,14 euro

1 Polisportiva Pozzolese – 6.000 euro

2 Ginnastica Airone Mantova – 5.600,00 euro

3 San Lazzaro Mantova – 8.000 euro

4 Asd Monzambano – 6.000 euro

5 Sporting Pegognaga – 6.000 euro

6 Mantova Calcio A 5 – 6.000 euro

7 ASD Rapid Junior – 6.000 euro

8 Football Club Dilettantistico Polirone 2019 – 6.000 euro

9 Blu Società Sportiva Dilettantistica – 8.000 euro

10 Aquatic Center Società Sportiva Dilettantistica – 8.000 euro

11 Acqua13 – 8.000 euro

12 Asd Centro Minibasket Abc Virtus Mantova – 8.000 euro

13 Associazione Polriva Mantova – 8.000 euro

14 Asd Goito Volley – 6.000 euro

15 Asd. Pallavolo Mantova – 6.000 euro

16 Unione Pescatori Dilettanti Del Garda – 6.000 euro

17 Asd Rubgy Del Chiese – 6.000 euro

18 La Conchiglia – 8.000 euro

19 Tennis Club Goito – 8.000 euro

20 Asd Mutti-Bartolucci Tennis Sporting Club Castiglione – 6.000 euro

21 Tennis Club Quistello Asd – 2.469 euro

22 Tiro a Volo San Fruttuoso – 6.000 euro

23 Tennistavolo Castel Goffredo – 6.000 euro

24 San Pio X – 8.000 euro

25 Unione Sportiva Mantovana Junior – 8.000 euro

26 Asd Da Family Dance & Arts School – 8.000 euro

27 Dancing School – 8.000 euro

28 Mc2 Sport – 8.000 euro

29 Ginnastica Artistica Longoni- 6.000 euro

30 Olympia – 6.000 euro

MILANO – 179 società finanziate per 1.216.107 euro

1 Lcm – 6.000 euro

2 Asd Moroni Madonnina – 6.000 euro

3 Mt Ciclo Pedale Milanese – 5.798 euro

4 Gruppo Sportivo Rancilio – 5.398 euro

5 Asd Geas – 8.000 euro

6 Tritium – 8.000 euro

7 Asd Centri Olimpia – 6.000 euro

8 Ginnastica Artistica Cassina – 6.000 euro

9 Quindici Zero Sportsteam – 6.000 euro

10 Baseball 1946 Asd – 6.000 euro

11 Asd Bulls Rescaldina – 6.000 euro

12 Associazione Società Canottieri – 8.000 euro

13 Navigliosport – 6.000 euro

14 Laguna Running – 6.000 euro

15 ASD Euroatletica 2002 – 6.000 euro

16 Riccardi Academy – 6.000 euro

17 Asd Atletica Virtus Senago – 6.000 euro

18 Gruppo Atletica Bresso – 6.000 euro

19 Sport Club Atletica Libertas Sesto – 6.000 euro

20 Atletica Riccardi 1946 – 6.000 euro

21 Fly Dance Studio – 6.000 euro

22 Asd Champion’s Touch – 6.000 euro

23 T-Dance – 6.000 euro

24 San Siro Golf – 6.000 euro

25 Cimiano Calcio – 8.000 euro

26 Polisportiva Rondinella – 8.000 euro

27 Fcd Rhodense – 8.000 euro

28 Asd Real – 8.000 euro

29 Milano Calcio a 5 – 8.000 euro

30 Gsd Afforese – 8.000 euro

31 Asd Cesano Boscone Idrostar – 6.300 euro

32 Asd Fatimatraccia – 8.000 euro

33 U. Viscontini Figc – 6.000 euro

34 Fcd Enotria 1908 Asd – 6.000 euro

35 Acd Frog Milano – 6.000 euro

36 Rogoredo84 Asd – 6.000 euro

37 Polisportiva dilettantistica Buccinasco – 6.000 euro

38 Fcd Brera – 6.000 euro

39 Unione Sportiva Aldini – 6.000 euro

40 Asd Sporting Cesate – 6.000 euro

41 Asd Centro Schuster Figc – 6.000 euro

42 Pro Sesto – 6.000 euro

43 Orione – 6.000 euro

44 Unione Sportiva Vighignolo – 6.000 euro

45 Asd FG Calcio – 6.000 euro

46 Asd Seleçao Libertas Calcetto – 6.000 euro

47 Rozzano Calcio – 6.000 euro

48 Gruppo Calcistico Centro Giovanile Boffalorese – 6.000 euro

49 AC Garibaldina 1932 Asd – 6.000 euro

50 Polisportiva Arturo Ferrarin Figh – 6.000 euro

51 Teamsport – 6.000 euro

52 Hockey Club Argentia – 5.162,00 euro

53 Asd Anpinline Pattinaggio Cologno Monzese – 6.000 euro

54 Mediolanum Associazione Sportiva Dilettantistica – 8.000 euro

55 Asd Judo Karate Club – 8.000 euro

56 Eisho Club – 8.000 euro

57 Centro Karate Shotokan – 4.566,40 euro

58 Asa – 8.000 euro

59 Rari Nantes Legnano – 8.000 euro

60 Gestisport – 8.000 euro

61 Nexus – 8.000 euro

62 Il Cigno – 6.000 euro

63 Piscine Jacaranda – 5.962,00 euro

64 Sporting – 10.000 euro

65 Asd Settembrini Basket Cologno – 8.000 euro

66 Asd San Gabriele Basket – 8.000 euro

67 Urania Basket – 8.000 euro

68 Idea Sport Pallacanestro – 8.000 euro

69 Social Osa, Basket Fip – 8.000 euro

70 Polisportiva Garegnano 1976 – 8.000 euro

71 San Giuseppe – 8.000 euro

72 Asd Tigers – 6.000 euro

73 Asd Gruppo Sportivo Q.re S. Ambrogio – 6.000 euro

74 Asd Basket Pioltello – 6.000 euro

75 Asd Città Di Opera – 6.000 euro

76 San Carlo Sport – 6.000 euro

77 Geas Basket – 6.000 euro

78 Asd Futura – 6.000 euro

79 Associazione Sportiva Dilettantistica Mojazza – 6.000 euro

80 Polisportiva Ardor Bollate – 5.479,28 euro

81 Volley – 8.000 euro

82 Polisportiva Circolo Giovanile Bresso – 8.000 euro

83 Polisportiva Solaro Associazione Dilettantistica – 8.000 euro

84 Usd Viscontini Volley – 8.000 euro

85 Powervolley 2.0 – 6.000 euro

86 Gso Villa Cortese – 6.000 euro

87 Asd Volley Cigno – 1.470,00 euro

88 Asd Associazione Genitori Scuole – 1.369,00 euro

89 3c Corsico – 6.000 euro

90 Pesistica Lambrate – 6.000 euro

91 Polisportiva Rugbio – 8.000

92 Circolo Della Spada Mangiarotti – 8.000 euro

93 Accademia Scherma Asd – 8.000 euro

94 Asd Escrime e Sport Fis – 8.000 euro

95 Associazione Schermistica Dilettantistica Bresso – 6.000 euro

96 Asd Scuderia Parco Dei Mulini – 8.000 euro

97 Scuola equitazione Villa Scheibler – 8.000 euro

98 Centro Ippico Asd – 6.000 euro

99 Centro Ippico La Camilla Asd – 6.000 euro

100 Centro Ippico San Marco – 6.000

101 Asd Scuderia La Colombera – 2.679,00 euro

102 Club Sportivo Ambrosiano Asd – 6.000

103 Tennis Club Alberto Bonacossa – 6.000 euro

104 G.Catizone Top Tennis Academy – 6.000 euro

105 Compagnia Arcieri Cusago – 6.000 euro

106 Nerviano Tennistavolo – 1.296,00 euro

107 Marvelia – 8.000 euro

108 Asd Boxe Club Bollate – 6.000 euro

109 Francis Boxing Team – 6.000 euro

110 Elite Boxing Club – 6.000 euro

111 Team Lu.Co.1950 – 1.287,00 euro

112 Campacavallo – 10.000 euro

113 Polisportiva Budosan – 10.000 euro

114 Polisportiva Oratorio San Carlo – 10.000 euro

115 Asd Osal Novate – 2.881,18 euro

116 Centro Asteria – 8.000 euro

117 Olimpia New Gym – 8.000 euro

118 Prosport Tennis Ssd – 8.000 euro

119 La Comune Asc – 8.000 euro

120 Prosport Acqua Ssd – 8.000 euro

121 Polisportiva Corsico – 8.000 euro

122 Crescere Educare Agire – 8.000 euro

123 Prosport Fit – 8.000 euro

124 L’orma – 8.000 euro

125 Ascor Bettolino – 8.000 euro

126 Leone Xiii Sport – 8.000 euro

127 Aps Arteka Endas – 8.000 euro

128 Olona 1894 – 8.000 euro

129 Scuola Danza Novakovic – 8.000 euro

130 Club – 8.000 euro

131 Sportland – 8.000 euro

132 Game Dance – 8.000 euro

133 Centro Di Formazione Aida – 8.000 euro

134 Playmore! – 8.000 euro

135 Polisportiva Progetto 2000 – 8.000 euro

136 Prosport Gym – 8.000 euro

137 Funakoshi – 8.000 euro

138 Promo.S. – 8.000 euro

139 Gruppo Sportivo Pero – 8.000 euro

140 Diazaccademy – 8.000 euro

141 Metiss’art Danza Arte Benessere Dal Mondo – 8.000 euro

142 Gan – 8.000 euro

143 Ululì Asdc – 8.000 euro

144 Wemove – 8.000 euro

145 Prosport – 8.000 euro

146 Spazio Fitness Club – 8.000 euro

147 Run Baby Run – Rugby – 8.000 euro

148 Artemente Asd – 8.000 euro

149 Spazio Capoeira Desequilibrio – 8.000 euro

150 Polisportiva Lombardia 1 – 8.000 euro

151 Eastriver Asd Aps – 7.948,21 euro

152 Vioduemax – 8.000 euro

153 Butoku Karate-Do Ssl- 8.000 euro

154 Quattro X 4 – 8.000 euro

155 Aso Cernusco – 8.000 euro

156 Asd Yogapertutti – 8.000 euro

157 Gym Sporting Club Csi – 8.000 euro

158 Artespettacolo & Studiodanza – 8.000 euro

159 L’arcobalenodanza – 8.000 euro

160 Lifecombat Academy – 8.000 euro

161 Posl – 8.000 euro

162 La Rete di Busto Garolfo – 6.510,00 euro

163 Oratorio Don Bosco Carugate – 6.000

164 Inbound – 6.000 euro

165 Accademia Scacchi – 6.000 euro

167 Wellness – 6.000 euro

168 Cilo – 6.000 euro

169 Polisportiva Assisi – 6.000 euro

170 Anshin Kai- 6.000 euro

171 Isola Latina Asd – 6.000 euro

172 Asd Rgp Precotto – 6.000 euro

173 Csrb – Centro Sportivo Romano Banco – 6.000 euro

174 Arabesque Centro Da – 6.000 euro

175 Nonsolocharleston – 6.000 euro

176 Indance Studio – 6.000 euro

177 Spazio Danza – 6.000 euro

178 Us Pio XI Speranza – 6.000

179 Oasi Sport – 4.000 euro

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA – 30 società finanziate 217.461 euro

1 Virtus Sga – 8.000 euro

2 Forti E Liberi Monza 1878 – 6.000 euro

3 La Dominante – 8.000 euro

4 Cosov Villasanta – 8.000

5 Leo Team – 6.000 euro

6 Asd Bellusco 1947 – 6.000 euro

7 Speranza Agrate – 6.000 euro

8 Nuova Usmate – 6.000 euro

9 Acd Cavenago – 6.000 euro

10 Polisportiva – 6.000 euro

11 San Fruttuoso Calcio – 6.000 euro

12 Gs Vedano – 6.000 euro

13 Astro Roller Skating Asd – 8.000 euro

14 Judo Club Lissone Asd – 7.471,60 euro

15 In sport – 8.000 euro

16 Pallacanestro Lissone – 10.000 euro

17 Pallacanestro Aurora Desio ’94 – 8.000 euro

18 Basket Seregno – 6.000 euro

19 Pro Victoria Pallavolo – 8.000 euro

20 Desio Volley Brianza – 8.000 euro

21 Asd Majestic Volley – 8.000 euro

22 Easy Volley – 6.000 euro

23 NP Varedo – 8.000 euro

24 Rugby Monza 1949 – 6.000 euro

25 Gruppo Sportivo Rsfc – 10.000 euro

26 Danzapassion Asd – 8.000 euro

27 Asd Brianza Silvia Tremolada – 8.000 euro

28 Il Salto – 8.000 euro

29 Asd Danza – 8.000 euro

30 Mc Wellness Club Asd – 6.000 euro

PROVINCIA DI PAVIA – 22 Società Finanziata Per 143.993,34 euro

1 7 Laghi Kart – 6.000 euro

2 Società Ginnastica Pavese – 6.000 euro

3 Atletica Cento Torri Pavia – 6.000 euro

4 Union Calcio Basso Pavese – 6.000 euro

5 Athletic Pavia – 6.000 euro

6 Mirabello 1957 – 1.549,00 euro

7 Pianeta Acqua – 6.000 euro

8 Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 – 8.000 euro

9 Here You Can Asd – 8.000 euro

10 Centro Adolescere Polisportiva Voghera – 8.000 euro

11 Asd Arnaboldi Pavia – 6.000 euro

12 Frascarolo asd – 5.336,34 euro

13 Tennis Club Pavia – 8.000 euro

14 Catet Florens asd – 6.000 euro

15 Triatholon Pavese – 6.000 euro

16 Junior Club Pavia – 5.108 euro

17 Gs San Martino Asd – 8.000 euro

18 Kids Sport Education Asd – 8.000 euro

19 Blu Pavia – 8.000 euro

20 Idea Danza – 8.000 euro

21 Mc360 – 8.000 euro

22 Mbm – 6.000 euro

23 Asd Associazione Polisportiva Alpha Team – 6.000 euro

PROVINCIA DI SONDRIO – 19 società finanziate per 126.986,77 euro

1 Melavi’ Tirano Bike Asd – 5.282,77 euro

2 Movida – 8.000 euro

3 Sportiva Lanzada – 6.000 euro

4 Csi Morbegno – 6.000

5 Us Chiavennese Polisportiva – 8.000 euro

6 Albosaggia Ponchiera – 6.000 euro

7 Solarity Sondrio – 6.000 euro

8 Us Bormiese – 6.000 euro

9 Asd Cs B Credaro – 6.000 euro

10 Sportiva Basket Sondrio – 8.000 euro

11 Unione Sportiva Bormiese – 8.000 euro

12 Volley 36 Plus – 6.000 euro

13 Rugby Sondrio – 8.000 euro

14 Bormio Ghiaccio – 6.000 euro

15 Sporting Club Livigno – 8.000 euro

16 Sci Club S. Caterina Valfurva – 8.000 euro

17 Sci Club Alta Valtellina Asd – 3.704,00

18 Tennis Club Grosotto – 6.000 euro

19 Us Talamonese Asd – 8.000 euro

PROVINCIA DI VARESE – 54 società finanziate per 366.038 euro

1 Aero Club Adele Orsi – 6.000 euro

2 Gruppo Sportivo Prealpino – 6.000 euro

3 Nuova Ginfit Asd – 8.000 euro

4 Asd Ginnastica Ritmica La Coccinella – 8.000 euro

5 Asd Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva – 8.000

6 Società Varesina di Ginnastica E Scherma – 8.000 euro

7 Asd Ginnastica Virtus Gallarate – 6.000 euro

8 Asd La Fenice Varese – 6.000 euro

9 Canottieri Gavirate – 8.000 euro

10 Canottieri Corgeno – 8.000 euro

11 Canottieri Luino – 8.000 euro

12 Atletica Malnate – 6.000 euro

13 Atletica Cairatese – 6.000 euro

14 Varese Atletica – 6.000 euro

15 Imperial Dance – 6.000 euro

16 Panorama Golf – 2.562,00 euro

17 Sc Antoniana – 8.000 euro

18 Torino Club Marco Parolo – 8.000 euro

19 Varesina Sport – 6.000 euro

20 U.C. Ardor Asd – 6.000 euro

21 Kokoro Dai Varese – 6.000 euro

22 Asd Rari Nantes Saronno – 6.000 euro

23 New Swim Associazione Sportiva Dilettantistica – 6.000 euro

24 Ayers Rock Basket Gallarate – 8.000 euro

25 Robur Et Fides Ass. Polisportiva Dilettantistica – 8.000 euro

26 Asd Basket Femminile Varese 95 – 8.000 euro

27 La Sportiva – 8.000 euro

28 Pallacanestro Cuoricino Cardano – 6.000 euro

29 Basket Valceresio Arcisate – 6.000 euro

30 Asd Pallavolo Saronno – 8.000 euro

31 Asd Salus Gerenzano – 6.000 euro

32 Linea e Salute Wellness – 6.000 euro

33 Agres Onlus – 6.000 euro

34 Hockey Club Varese 1977 – 1.476,00 euro

35 Tennis Club Gallarate – 6.000 euro

36 Scuolatennis.It – 6.000 euro

37 Motoclub In Moto Col Gigi – 6.000 euro

38 Arci Sport Cassano Asd – 8.000 euro

39 Cus Insubria Asd – 8.000 euro

40 Insubria Gallarate Apd – 8.000 euro

41 Basket Ramingo Arsago Asd – 8.000 euro

42 Wave Sport – 8.000 euro

43 Centro Studi Sport C.S.I. – 8.000 euro

44 Sport Più – 8.000 euro

45 Tballet – 8.000 euro

46 Asd Ken Kyu Kai – 8.000 euro

47 Team Sporting – 8.000 euro

49 Spes Sport – 8.000 euro

50 Formazione In-Movimento – 8.000 euro

51 Ginnastica Laveno Mombello Asd – 8.000 euro

52 Nuoto & Fitness Varese – 8.000 euro

53 Gens D’ys – Accademia Danze Irlandesi – 6.000 euro

54 Happy Sport Team – 6.000 euro

LINEA 2 – CIP

1 Briantea84 – 10.000 euro

2 Polha Varese – 10.000 euro

3 Polisportiva Andes – 8.000 euro

4 Polisportiva disabili Valcamonica – 8 .000 euro

5 Sogni e cavalli – 8.000 euro

6 Gsd Chiuro – 8 .000 euro

7 Vharese Onlus – 8.000 euro

8 Freemoving – 8.000 euro

9 Sharks Monza – 8 .000 euro

10 Oltretutto97 – 8 .000 euro

11 Handicap Sport Varese Onlus – 8 .000 euro

12 Sesto76 Lisanza – 6 .000 euro

13 Skorpions Varese Wheelchair Hockey – 4.049,67 euro

14 Nuoto Club Seregno – 6 .000

15 Gruppo Sportivo Ens Varese – 1.847,36 euro.