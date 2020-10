(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2020 – Dalla serata di oggi, oltre la Luna Piena, in parte della città, soprattutto nelle periferie è comparsa dopo tanto tempo la nebbia, scighera in dialetto milanese, che in molti tratti è molto intensa e fitta.

Atmosfera da pre lockdown in città, una Milano da bere che non c’è più con bar e ristoranti chiusi dalle 18.00 e nessuno quasi più in giro, dopo il pomeriggio di shopping nelle vie principali della città

V. A.