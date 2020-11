Il Porsche Club GT ha incoronato i campioni 2020 al Mugello, tanti i piloti lombardi in evidenza

Milano,1 novembre 2020 – Tra emozioni e agonismo al Mugello Circuit il Porsche Club GT ha assegnato sul filo dei centesimi i quattro titoli della sua prima edizione. Al termine di una vibrante stagione a colpi di giri veloci, il cuneese Danilo Paoletti, il ravennate Carlo Manetti e i milanesi Andrea Giorgi e Ivan Costacurta si sono laureati campioni 2020 del monomarca tricolore di time attack, che in totale ha sfiorato quota 65 iscritti. Un’annata davvero particolare quella che ha segnato l’esordio della serie promossa dal Porsche Club Umbria, che, sotto l’egida di ACI Sport, ha però reagito con la necessaria serietà ai invii iniziali e alla situazione globale, fortemente condizionata dalla diffusione del covid-19. Lo ha sottolineato anche lo stesso presidente Diego Locanto: “Anche al Mugello questo weekend abbiamo riscosso il successo e il favore già vissuti durante l’intera stagione. Siamo riusciti a organizzare la serie in sicurezza e con professionalità malgrado tutte le complicanze di un contesto così delicato. Merito a piloti, team e partner che ci hanno creduto fino in fondo, ora l’obiettivo è fare ancora meglio il prossimo anno, che stiamo già pianificando”. Dopo aver toccato i circuiti di Misano, Monza, Imola e Vallelunga, il monomarca che si disputa con il Time Attack Italia e consente di scatenare in pista le 911 “racing” e stradali ha vissuto l’ultimo atto al Mugello confermando duelli di vertice sempre al limite, che hanno premiato come vincitori della tappa toscana Danilo Paoletti nella categoria Goodyear GT3 RS, Carlo Manetti nella Paddock GT, entrambi dunque campioni con tanto di “ciliegina” finale, il pratese Davide Zumpano nella Panta GT3 (con campione Andrea Giorgi) e il modenese Luca Pastorelli nella D-Factory Cup (con campione Ivan Costacurta).