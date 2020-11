(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2020 – Nell tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.30, in zona Romana/Corso Lodi, in via Nervesa, un 20enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano per le gravi ferite provocate da un’arma da taglio. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto e per risalire all’autore del gesto.

V. A.