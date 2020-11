Sesto San Giovanni. Progetto sicurezza, nella notte 15 verbali e 9 Daspo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2020 – Non si ferma l’attività della Polizia Locale sul territorio. Ieri sera, durante il pattuglione del “progetto sicurezza”, sono state

controllate le piazze principali della città: Oldrini, Petazzi, Maria Ausiliatrice, Repubblica.

Inoltre sono stati controllati i giardini di via Modena, Leonardo da Vinci, Beccaria, Corridoni, Padovani e Spazio Arte.

Sono stati fatti in totale 15 verbali: 12 per violazione del dpcm che prevede l’obbligo di mascherina, uno per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, uno per prostituzione. Sono stati contestati 9 verbali di allontanamento-daspo.

Ringrazio i nostri agenti che con grande professionalità presidiano il territorio a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Serve responsabilità da parte di tutti, per rispettare le regole anti-covid contenute nei decreti e nelle ordinanze. Buona domenica a tutti” il commento del Sindaco, Roberto Di Stefano, sul Social Facebook.

Redazione