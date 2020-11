Coronavirus. A breve tamponi rapidi nei ‘drive through’ dei parcheggi di via Novara (Trenno) e di viale Nuvolari (Romolo)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2020 – “Nuovi spazi a Milano per eseguire tamponi rapidi per studenti e personale scolastico e per effettuare vaccinazioni antinfluenzali per adulti e bambini, grazie alla collaborazione tra ATS Città Metropolitana di Milano e il Comune”.

Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

TAMPONI RAPIDI – “ATS Città Metropolitana di Milano – spiega l’assessore – in collaborazione con la Protezione civile milanese, Esercito Italiano, Aeronautica Militare e ASST Santi Carlo e Paolo, coordinerà le attività dei ‘drive through’ dei parcheggi di via Novara (Trenno) e di viale Nuvolari (Romolo), negli spazi messi a disposizione dal Comune, per l’effettuazione dei tamponi rapidi ad alunni e a operatori scolastici. Le due aree saranno organizzate dall’Esercito Italiano e si aggiungono all’altro punto tamponi di Linate gestito dall’Aeronautica Militare”.

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI – Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali, invece, dal 9 novembre lo spazio Cattedrale della Fabbrica del Vapore, in collaborazione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, sarà destinato alle donne in gravidanza (dal lunedì al venerdì) e dal 16 novembre anche ai bambini dai 2 ai 6 anni.

Inoltre, sono previste quattro giornate (21, 22, 28 e 29 novembre) dedicate alla vaccinazione antinfluenzale dei bambini dai 2 ai 6 anni. Il Comune ha messo a disposizione 9 CAM e i centri sportivi di MilanoSport Saini e Cambini-Fossati, in collaborazione sempre con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e con gli specializzandi dell’Università degli Studi di Milano.

Nella seconda metà di novembre, i cittadini che rientrano tra i soggetti a rischio a cui è destinata la vaccinazione gratuita potranno recarsi in 8 centri socio-ricreativi per anziani, messi a disposizione dal Comune di Milano. Gli spazi saranno gestiti con l’aiuto dei Medici di medicina generale. In piazzetta Reale, invece, il Comune allestirà un tendone con la Protezione civile e in collaborazione con ASST Nord Milano. Anche questo punto sarà attivo nella seconda metà di novembre.

Redazione