Serata di premiazione del Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2020 – Il Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano, giunto alla sua XXI edizione, organizzerà come di consueto la serata di premiazione dei tre giovani autori italiani aperta a tutta la cittadinanza.

Anche in questo 2020 turbolento, infatti, il Premio ha saputo far fronte agli impedimenti, realizzando la sua XXI edizione in versione autunnale. La serata finale di premiazione si terrà Giovedì 12 novembre 2020 alle ore 16:00 e sarà condotta dall’attrice Augusta Gori. Dato il peggioramento della situazione sanitaria, l’evento si terrà esclusivamente da remoto tramite piattaforma Zoom al link: http://bit.ly/premiazione12novembre

Qui verrà annunciato il nome del vincitore nella triade degli autori di quest’anno: Jonathan Bazzi con “Febbre” (ed. Fandango); Adil Bellafquih con “Nel Grande Vuoto” (ed. Mondadori) e Loreta Minutilli con “Elena di Sparta” (ed. Baldini+Castoldi).

“Posticipare il premio in autunno in questo periodo non è stata una decisione facile” ha detto Rosella Milesi Saraval, presidentessa dell’associazione promotrice Amici di Edoardo Onlus “A convincerci è stata la partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi e dei nostri affezionati lettori”.

Il Premio Letterario Edoardo Kihlgren, in effetti, in questi 21 anni di carriera è riuscito ad affermarsi nel panorama culturale milanese scoprendo tanti talenti della nostra letteratura, come Antonio Scurati, Roberto Saviano, Silvia Avallone, Benedetta Tobagi, Ilaria Tuti, Marco Missiroli, Teresa Ciabatti, Lorenza Gentile e molti altri.

Al Premio si deve inoltre il grande successo di aver avvicinato alla lettura i più giovani, coinvolgendo negli anni circa 6000 studenti delle scuole superiori lombarde.

La serata del 12 novembre, inserita quest’anno nel calendario di Bookcity Milano 2020, si pone a conclusione di un più lungo iter di selezione, dialogo e confronto tra i tre autori emergenti e una larga schiera di giurati.

La giuria dei giovani : anche quest’anno sono circa 400 gli studenti dei licei

milanesi coinvolti in qualità di giurati nella lettura dei tre finalisti.

La giuria del Barrio’s : composta da circa 100 lettori che partecipano alle attività del centro culturale in Barona

: composta da circa 100 lettori che partecipano alle attività del centro culturale in Barona La Giuria d’Onore, comprende, oltre agli autori premiati nelle edizioni precedenti,

anche importanti personalità del mondo della cultura. Tra loro Mario Andreose,

Rosellina Archinto, Paolo Biscottini, Isabella Bossi Fedrigotti, Adele Carrara Cagni

Vallarino Gancia, Sergio Escobar, Roberto Gulli, Piergaetano Marchetti, Carlotta

Niccolini, Moni Ovadia, Cesare Rimini, Lina Sotis.

La XXI edizione si è arricchita infine della presenza di Fondazione Mondadori, che per il primo anno concorrerà alla scelta del vincitore con un gruppo di suoi “alumni”.

Quest’anno le giurie sono state chiamate a dare una preferenza a tre opere estremamente diverse l’una dall’altra per caratteristiche tematiche e stilistiche.

Nel grande vuoto – Adil Bellafqih



Siamo in una Roma “Post-crollo”, un pezzo di terra reso arido dai cambiamenti climatici dove gli abitanti hanno sostituito la dura realtà con un frenetico e coloratissimo mondo virtuale. Tutti connessi alla rete, nessuno escluso. In questa controversa cornice Eckhart, debunker privato, dovrà scoprire chi si cela dietro il duplice omicidio di due ragazzini misteriosamente cancellati dalla rete. Un romanzo estremamente attuale, che parlando di futuro ci espone i grandi temi di questo secolo.

Febbre – Jonathan Bazzi



Una febbriciola piccola, costante, spossante. Questo il primo sintomo di quella che sarà la diagnosi di Jonathan: l’HIV. Con il suo stile deciso Bazzi ci racconta la sua vita e insieme ci mostra la realtà della Rozzano degli anni ’90 e della Milano di oggi. Un romanzo di formazione intimo, che insegna a lottare e a reagire – contro la malattia e contro i pregiudizi.

Elena di Sparta – Loreta Minutilli



Dal futuro si passa al passato, il passato glorioso degli dei e degli eroi dell’antica Grecia. La protagonista è Elena di Troia, la donna più bella del mondo, che da oggetto della contesa di uomini e semidei diventa finalmente un soggetto. Ne affiora una donna forte, curiosa e determinata, guidata nelle sue scelte dalla ricerca di libertà e indipendenza. Loreta Minutilli ci guida nella sua introspezione, dandoci una lettura nuova e personalissima delle vicende epiche.

Nell’ambito del premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano verrà dato risalto, come di consueto, alla letteratura europea con il Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima – Crédit Agricole Italia per una letteratura europea, dedicato alle opere prime straniere.

Ai due Premi tradizionali quest’anno si affiancherà il Premio Speciale Vincenzo Malvasi – in onore del compianto Vincenzo Malvasi – permettendo di valorizzare un’ulteriore opera ritenuta di particolare interesse.

Le librerie associate a LIM – Librerie Indipendenti Milano – riserveranno nei propri negozi uno spazio destinato ai 3 libri finalisti e offriranno informazioni sul premio e le attività ad esso collegate.

Associazione Amici di Edoardo

Il Centro Barrio’s, teatro degli incontri tra gli Autori Finalisti e gli studenti, nasce nel 1997 grazie al sostegno economico e progettuale dell’Associazione Amici di Edoardo Onlus, al Comune di Milano, che ha concesso lo spazio, e all’esperienza di solidarietà di Don Gino Rigoldi, Presidente di Comunità Nuova. Con le sue 60.000 presenze annuali offre attività artistiche, culturali, ricreative, educative e formative promuovendo importanti iniziative di solidarietà volte all’integrazione sociale. Nello stesso quartiere è nata poi La Bottega di Quartiere, costituita nel novembre 2018, che mira all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani precedentemente formati dall’associazione stessa.

