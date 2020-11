FARE MILANO. DOMANI E VENERDÌ IL SINDACO SALA CON COLAU E RATTI PER PARLARE DEL FUTURO DELLA CITTÀ’

Milano, 4 novembre 2020 – Prosegue la riflessione sul futuro di Milano. Le idee e le proposte emerse nel corso degli incontri dei tavoli di lavoro di Fare Milano, già presentate nelle giornate di discussione pubblica nel mese di ottobre, nei prossimi giorni saranno al centro di due appuntamenti online con il Sindaco Giuseppe Sala che vedranno la partecipazione di personalità internazionali.

Domani, giovedì 5 novembre, alle ore 18, il Sindaco incontrerà la Sindaca di Barcellona Ada Colau.

Venerdì 6 novembre, alle ore 18, il Sindaco parlerà della Milano del futuro con il direttore del MIT Senseable City Lab Carlo Ratti.

Gli appuntamenti saranno trasmessi dalla WebTv del Comune di Milano “In Comune” (al link: https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio) e sui canali social di YesMilano (al link: https://www.faremilano.it/programma).

I lavori di Fare Milano si sono articolati in due fasi.

Nella prima fase – dal 12 al 18 ottobre – si sono tenuti gli incontri a porte chiuse dei 37 tavoli di lavoro dedicati ai sette temi oggetto della riflessione promossa dal Sindaco per costruire e progettare la Milano di domani. Le attività, cui hanno preso parte oltre 700 rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca, dell’imprenditoria, della creatività, della cultura e del volontariato, si sono svolte sotto il coordinamento di autorevoli enti di riferimento:

1. La metropoli dei quartieri (Centro Studi PIM)

2. In transizione ambientale (Centro di Ricerca GREEN – Università Bocconi)

3. Una città in salute (Fondazione Veronesi)

4. Smart & Working (Fondazione Feltrinelli)

5. Il bisogno di Milano (Istituto per la Ricerca Sociale)

6. Nascere, crescere e vivere a Milano (Fondazione Triulza)

7. Una città che crea, sa e forma (Politecnico di Milano)

La seconda fase – dal 19 al 29 ottobre – si è sviluppata in sette appuntamenti, trasmessi online, ognuno dedicato a uno dei sette temi. Queste giornate di discussione pubblica hanno permesso di restituire ai milanesi le riflessioni che hanno animato i tavoli e di approfondire necessità e progetti da mettere in campo per disegnare il futuro della città.

Fare Milano è un progetto promosso da Milano&Partners, l’agenzia di valorizzazione della città di Milano, che vede la partecipazione del Comune di Milano, della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, della Fondazione Fiera Milano, di SEA, di Pirelli, di Borsa Italiana, di Fiera Milano Congressi e Confcommercio Milano.